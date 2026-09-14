Cursos de natación para este invierno en es Raspallar: inscripciones, fechas y plazas disponibles

El Consell de Ibiza abrirá este martes, 15 de septiembre, el plazo de inscripción para los cursos de natación de la temporada de invierno 2026-2027 en las piscinas de es Raspallar, para los que se ofertan más de 70 plazas.

El periodo para presentar las solicitudes comenzará a las 8 de la mañana del martes y permanecerá abierto hasta las 20 horas del miércoles 16 de septiembre. El trámite deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Consell de Ibiza y no será necesaria identificación digital. Las plazas disponibles se adjudicarán por orden de registro de las solicitudes.

Los cursos se desarrollarán entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027 y contarán con diferentes grupos adaptados a las edades y al nivel de natación de los participantes.

Listas el 22 de septiembre

La relación de personas admitidas y la lista de espera se publicarán el martes 22 de septiembre, a las 9 de la mañana, en el tablón de anuncios de las piscinas del complejo de es Raspallar. Las familias que consigan una plaza recibirán posteriormente una llamada telefónica en la que se les facilitarán las instrucciones relacionadas con el curso y las condiciones de pago.

Por su parte, quienes no obtengan plaza pasarán automáticamente a una lista de espera, que se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2027. Los menores que quieran acceder a alguno de los niveles destinados a niños que ya saben nadar deberán realizar previamente una prueba de nivel. En estos casos, las familias serán contactadas por teléfono para concretar la fecha.

El Consell recuerda también que, para beneficiarse del descuento de familia numerosa, será necesario presentar el original del correspondiente carnet. Para consultar otras bonificaciones, los interesados pueden dirigirse a la recepción de las piscinas. Las personas que necesiten más información pueden contactar con las piscinas de es Raspallar a su número de teléfono.