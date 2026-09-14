Ibiza acoge tres jornadas gratuitas de autocuidado, yoga, meditación y bienestar

La Plataforma Sociosanitaria de Ibiza acogerá este mes de septiembre y a comienzos de octubre el Programa Dignidad, un ciclo gratuito de actividades centradas en el autocuidado, la relajación y el bienestar físico y emocional. La iniciativa se organiza en colaboración con la asociación LGTBIQA+ Sa Clau de s’Armari y estará dirigida por Vicente J. Torregrosa, profesor de Hatha Yoga, quiromasajista y músico.

Bajo el lema 'La dignidad es el amor que te debes a ti mismo/a/e', el programa plantea tres encuentros con propuestas diferentes, todas ellas de acceso libre y gratuito.

La primera sesión se celebrará el viernes 18 de septiembre, de 17.30 a 19.30 horas, e incluirá una clase de respiración, hábitos saludables relacionados con la alimentación y el descanso, recomendaciones de libros y películas y una cápsula de Hatha Yoga.

La segunda jornada tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, en el mismo horario. En esta ocasión se ofrecerá un taller de automasaje, un concierto de instrumentos ancestrales y una sesión de meditación guiada.

El ciclo finalizará el viernes 2 de octubre, también de 17.30 a 19.30 horas, con una sesión dedicada a la explicación de los puntos de energía y los chakras, además de una propuesta de Static Dance.

Autocuidado y bienestar

Las actividades se desarrollarán en la Plataforma Sociosanitaria de Ibiza, en la calle Madrid, 52, y la organización recomienda acudir con ropa cómoda.

El objetivo del programa es ofrecer a las personas participantes herramientas para el autocuidado, la calma y el bienestar, a través de prácticas corporales, técnicas de relajación y actividades vinculadas a la música y la meditación.

La participación es gratuita, aunque se recomienda reservar plaza previamente a través del correo electrónico torregrosa23@hotmail.com, indicando en el asunto ‘Programa Dignidad Sa Clau’.