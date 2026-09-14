El Ibanat prepara una base contraincendios permanente para cubrir el norte de Ibiza

El Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) ha iniciado los trabajos de excavación y cimentación para construir su base permanente en Sant Joan, destinada a facilitar las actuaciones contra los incendios forestales en el norte de la isla. Las nuevas instalaciones se ubicarán en el polígono industrial de sa Plana de Ca na Manca, junto a la planta de biomasa que impulsa el Ayuntamiento de Sant Joan.

En estos momentos, el Ibanat cuenta con una base operativa de carácter provisional en las cercanías de la localidad de Sant Joan, pero se trasladará de manera fija al solar cedido por el Ayuntamiento en el polígono industrial, con mejor conexión al resto del municipio. Inicialmente, allí se destinarán un camión autobomba y una brigada.

La nueva sede se creará con módulos y la previsión es que esté operativa antes del comienzo de la próxima campaña de riesgo de incendios forestales, según ha indicado un portavoz de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern balear.

Acuerdo

El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, Joan Simonet, y la alcaldesa, Tania Marí, firmaron en octubre de 2024 el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Sant Joan cedía el solar de 1.059 metros cuadrados en sa Plana de Ca na Manca para crear esta base fija del Ibanat.

"Se trata de una ubicación estratégica, con el fin de poder dar una respuesta inmediata en caso de incendio forestal o por cualquier otra emergencia por fenómenos meteorológicos adversos", destacó entonces Simonet, especialmente en una zona "con grandes áreas de pinar y de bosque que supone el centro de toda la masa forestal del norte de Ibiza".