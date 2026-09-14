Consulta el programa completo de las fiestas de Sant Miquel 2026

La Comisión de Fiestas de Sant Miquel ha presentado este lunes el programa festivo que combina tradición, música, deporte, cultura y actividades familiares hasta el próximo 18 de octubre con propuestas para todas las edades.

19 de septiembre

9 horas: Entrenamiento de Compak Sporting. Finca d’en March.

18 horas: Baile en el Pi d’en Basuró, con ‘ball pagès’, actividades tradicionales, juegos y concursos. Pi d’en Basuró.

20 de septiembre

9 horas: Campeonato oficial de Compak Sporting. Finca d’en March, carretera de Rubió, a 100 metros de Sant Miquel.

26 de septiembre

10 horas: Caminata desde la iglesia de Sant Miquel hasta el Port de Sant Miquel. Inscripciones en inscripcions@santjoandelabritja.com. Iglesia de Sant Miquel.

20.30 horas: Concierto de Esta me la sé, con versiones de pop español desde 2000 hasta la actualidad.

22.30 horas: Concierto de Cacho a Cacho, tributo a Estopa.

0.30 horas: Sesión de DJ Showkats.

27 de septiembre

17 horas: Espectáculo de magia e ilusionismo con el mago Alexis.

17 horas: Campeonato de Manilla. Bar del club de mayores.

18.30 horas: Cine al aire libre con ‘Sonic 3’. Plaza de Sant Miquel.

28 de septiembre

17.30 horas: Clase de pilates impartida por The Loft. Hay que llevar esterilla y ropa deportiva. Plaza de Sant Miquel.

29 de septiembre

Fiestas de Sant Miquel. Día del Patrón

9 horas: Gran repique de campanas.

18 horas: Misa solemne y procesión. Iglesia de Sant Miquel.

19.30 horas: ‘Ball pagès’ a cargo de la Colla de Balansat.

20.30 horas: Concierto de Groove Garage.

22.30 horas: Correfoc a cargo del grupo de dimonis i bruixes Es Mals Esperits.

Del 26 al 29 de septiembre, de 18 a 20 horas: Muestra del Taller Artístic Gartxi, de Elena Garchitorena. Sala del Ayuntamiento, passeig de Balansat, 4.

30 de septiembre

18 horas: Clase de yoga. Hay que llevar esterilla. Port de Sant Miquel.

3 de octubre

9.30 a 13 horas: Jornada de puertas abiertas. Piscina municipal.

18.30 horas: ‘III Festival Balansat Balla’, con la Asociación Cultural de Sant Miquel, els Bastoners de Sant Cugat y Aires des Pla de Marratxí. Plaza de Sant Miquel.

4 de octubre

Fiestas de Sant Miquel. Día de los Mayores

10.30 horas: Misa solemne en honor a los mayores.

13 horas: ‘Ball pagès’ a cargo de la Colla de Balansat.

14 horas: Comida de hermandad de los mayores. Restaurante Sol i Camp.

16 horas: Fiesta infantil, con talleres, actividades y música. Plaza de Sant Miquel.

19.30 horas: Teatro. Grup de Teatre es Cubells: ‘Un viatge regalat’. Plaza de Sant Miquel.

20.45 horas: Electro Bingo.

18 de octubre

Presentación de la Penya Independent 2026/27. Campo de fútbol de Sant Miquel.

12 horas: Partido de Regional División de Honor: Penya Independent-UD Ibiza. Campo de fútbol de Sant Miquel.

14 horas: Asado argentino.

16 horas: Presentación de los equipos de la Penya Independent.