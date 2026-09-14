Condenado por abofetear a su pareja en Ibiza delante de la hija de ambos

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena de nueve meses de prisión impuesta a un hombre por agredir a su pareja en Ibiza durante una discusión en el domicilio familiar. El acusado la agarró del cuello, le dio una bofetada y la empujó en presencia de la hija menor que ambos tienen en común. La Sección Primera de la Audiencia desestima así el recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, que había condenado al acusado por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde del 26 de agosto de 2025. Según el relato que la Audiencia mantiene como probado, durante una discusión en la vivienda familiar el hombre agarró a la mujer por el cuello, le propinó una bofetada y la empujó. La víctima sufrió una equimosis en la zona posterior del brazo derecho y excoriaciones compatibles con marcas de uñas. Las lesiones necesitaron una única asistencia médica y tardaron tres días en curar.

El juzgado de Ibiza le impuso nueve meses de prisión, la retirada del derecho a tener y portar armas durante dos años y la prohibición, también durante dos años, de aproximarse a menos de cien metros de su pareja o comunicarse con ella por cualquier medio. Además, deberá indemnizarla con 150 euros por las lesiones.

La Audiencia avala el testimonio de la víctima

La defensa recurrió la condena alegando errores en la valoración de las pruebas, contradicciones entre los distintos testimonios y una supuesta falta de relación entre el relato de la denunciante y las lesiones reflejadas en los informes médicos.

La Audiencia rechaza estos argumentos. La resolución recuerda que el parte de Urgencias de Can Misses del mismo día de los hechos recogió una equimosis de color rojo en el brazo derecho y que el informe forense posterior describió una lesión coincidente. Para el tribunal, estas marcas resultan compatibles con la explicación ofrecida por la mujer, que declaró que el acusado la agarró del cuello, la abofeteó y la empujó dentro de la vivienda y que posteriormente volvió a sujetarla por el brazo en el exterior.

La Sala señala además que el hecho de que algunos testigos no apreciasen lesiones visibles inmediatamente después no invalida su relato. En el caso concreto de la bofetada, los magistrados apuntan que un golpe que no sea especialmente fuerte puede no dejar una marca visible. Los agentes y otra testigo sí recordaron, según recoge la sentencia, el estado de nerviosismo de la mujer y de la hija menor tras lo sucedido. Por todo ello, la Audiencia considera que la valoración realizada en primera instancia fue razonada y no existe un error manifiesto que permita modificarla.