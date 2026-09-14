Caen las matriculaciones de híbridos mientras suben las de vehículos de gasolina y diésel en Ibiza y Formentera

Las matriculaciones de vehículos mantienen el pulso al alza en las Pitiusas durante los siete primeros meses de 2026, aunque con comportamientos muy distintos entre Ibiza y Formentera y, sobre todo, con una evolución desigual según el tipo de propulsión. Entre enero y julio se dieron de alta 3.841 vehículos en las dos islas, 454 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 13,4%. El avance conjunto se aproxima al registrado en Mallorca, donde las matriculaciones aumentaron un 14,5%, hasta las 23.775 unidades, pero el detalle por islas muestra dos realidades muy diferentes.

En Ibiza se contabilizaron 3.261 registros hasta julio, frente a los 3.058 de un año antes. Son 203 vehículos más y un crecimiento del 6,6%, menos de la mitad del ritmo de Mallorca. Además, el aumento no procede de los turismos. Las matriculaciones de coches cayeron un 3,9%, de 1.628 a 1.565 unidades, mientras que las de motocicletas y ciclomotores se dispararon un 28,5%, de 936 a 1.203. El resto de vehículos creció un 10,1%, hasta 382. Es decir, el mercado ibicenco aumenta en volumen, pero lo hace pese a que se matriculan menos turismos que el año pasado.

Formentera presenta una evolución mucho más abrupta, condicionada también por unas cifras absolutas inferiores. De enero a julio se registraron 580 vehículos, 251 más que los 329 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 76,3%. Los turismos pasaron de 149 a 225, un 51% más, pero el salto más acusado se produjo en motocicletas y ciclomotores, que más que duplicaron sus registros: de 155 a 331, un 113,6% más. El fuerte crecimiento explica que el conjunto de las Pitiusas avance prácticamente al ritmo mallorquín pese a la moderación de Ibiza.

La fotografía cambia cuando se observa qué mueve a esos vehículos. En Ibiza, la electrificación no mantiene en 2026 el impulso que sí se aprecia con claridad en Mallorca y Formentera. Las matriculaciones de eléctricos alcanzaron las 174 unidades hasta julio, 58 más que un año antes, lo que supone un incremento del 50%. Sin embargo, los híbridos retrocedieron de 747 a 690, un 7,6% menos. Sumadas ambas categorías, se matricularon 864 vehículos híbridos o eléctricos, prácticamente los mismos que en 2025, cuando fueron 863.

Evolución

La evolución reciente permite ver mejor ese frenazo. Los híbridos habían pasado en Ibiza de 524 unidades entre enero y julio de 2024 a 747 en 2025, un crecimiento del 42,6%, antes de bajar este año a 690. Los eléctricos, en cambio, encadenan dos ejercicios de fuerte expansión: fueron 65 en 2024, 116 en 2025 y 174 en 2026. En dos años se han multiplicado por 2,7. Por tanto, el retroceso de la electrificación ibicenca en cuota no responde a una caída del vehículo puramente eléctrico, sino al descenso del híbrido y, al mismo tiempo, a la recuperación de la gasolina y el diésel.

El estancamiento contrasta con el repunte de los combustibles tradicionales. Los vehículos de gasolina aumentaron un 17,9% en Ibiza, de 1.539 a 1.814 unidades, y los diésel un 13,1%, de 350 a 396. En conjunto, gasolina y diésel pasaron de 1.889 matriculaciones a 2.210, un 17% más. Así, mientras híbridos y eléctricos representaban el 28,2% de todos los registros ibicencos entre enero y julio de 2025, este año su peso baja al 26,5%. Gasolina y diésel, en cambio, aumentan su cuota del 61,8% al 67,8%.

Cambio estructural

La caída del híbrido en Ibiza no borra, sin embargo, el cambio estructural de la última década. La suma de gasolina y diésel ha bajado de 3.393 vehículos en 2015 a 2.210 en 2026, un descenso del 34,9%. El retroceso es especialmente pronunciado en el diésel: de 1.017 matriculaciones a 396, un 61% menos.

Formentera sí prolonga en 2026 el avance de las nuevas propulsiones. Los híbridos pasaron de 89 a 167 registros (+87,6%) y los eléctricos, de ocho a 29 (+262,5%). En conjunto, híbridos y eléctricos prácticamente duplicaron sus cifras, de 97 a 196 unidades, un 102%. Su peso sobre el total aumentó del 29,5% al 33,8%. La gasolina también creció con fuerza, un 75,5%, hasta 358 unidades, mientras el diésel apenas pasó de 19 a 21. De hecho, esta propulsión representa ya solo el 3,6% de las matriculaciones de la isla.

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La comparación con Mallorca subraya la singularidad ibicenca de este año. En la isla mayor, los híbridos crecieron un 42,3%, de 3.833 a 5.454 unidades, y los eléctricos un 20,2%, de 1.310 a 1.574. Juntas, ambas propulsiones aumentaron un 36,7%, hasta 7.028 registros, y elevaron su cuota del 24,8% al 29,6%. Los vehículos de gasolina y diésel también crecieron, pero a un ritmo bastante menor, del 10,1%.