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Caen las matriculaciones de híbridos mientras suben las de vehículos de gasolina y diésel en Ibiza y Formentera

Los eléctricos aumentan un 50%, pero los híbridos retroceden un 7,6% mientras los vehículos con motores de gasolina suben un 18% y los diésel, un 13%

Matriculaciones por propulsión en las pitiusas

Matriculaciones por propulsión en las pitiusas / DI

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José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Las matriculaciones de vehículos mantienen el pulso al alza en las Pitiusas durante los siete primeros meses de 2026, aunque con comportamientos muy distintos entre Ibiza y Formentera y, sobre todo, con una evolución desigual según el tipo de propulsión. Entre enero y julio se dieron de alta 3.841 vehículos en las dos islas, 454 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 13,4%. El avance conjunto se aproxima al registrado en Mallorca, donde las matriculaciones aumentaron un 14,5%, hasta las 23.775 unidades, pero el detalle por islas muestra dos realidades muy diferentes.

En Ibiza se contabilizaron 3.261 registros hasta julio, frente a los 3.058 de un año antes. Son 203 vehículos más y un crecimiento del 6,6%, menos de la mitad del ritmo de Mallorca. Además, el aumento no procede de los turismos. Las matriculaciones de coches cayeron un 3,9%, de 1.628 a 1.565 unidades, mientras que las de motocicletas y ciclomotores se dispararon un 28,5%, de 936 a 1.203. El resto de vehículos creció un 10,1%, hasta 382. Es decir, el mercado ibicenco aumenta en volumen, pero lo hace pese a que se matriculan menos turismos que el año pasado.

Formentera presenta una evolución mucho más abrupta, condicionada también por unas cifras absolutas inferiores. De enero a julio se registraron 580 vehículos, 251 más que los 329 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 76,3%. Los turismos pasaron de 149 a 225, un 51% más, pero el salto más acusado se produjo en motocicletas y ciclomotores, que más que duplicaron sus registros: de 155 a 331, un 113,6% más. El fuerte crecimiento explica que el conjunto de las Pitiusas avance prácticamente al ritmo mallorquín pese a la moderación de Ibiza.

La fotografía cambia cuando se observa qué mueve a esos vehículos. En Ibiza, la electrificación no mantiene en 2026 el impulso que sí se aprecia con claridad en Mallorca y Formentera. Las matriculaciones de eléctricos alcanzaron las 174 unidades hasta julio, 58 más que un año antes, lo que supone un incremento del 50%. Sin embargo, los híbridos retrocedieron de 747 a 690, un 7,6% menos. Sumadas ambas categorías, se matricularon 864 vehículos híbridos o eléctricos, prácticamente los mismos que en 2025, cuando fueron 863.

Evolución

La evolución reciente permite ver mejor ese frenazo. Los híbridos habían pasado en Ibiza de 524 unidades entre enero y julio de 2024 a 747 en 2025, un crecimiento del 42,6%, antes de bajar este año a 690. Los eléctricos, en cambio, encadenan dos ejercicios de fuerte expansión: fueron 65 en 2024, 116 en 2025 y 174 en 2026. En dos años se han multiplicado por 2,7. Por tanto, el retroceso de la electrificación ibicenca en cuota no responde a una caída del vehículo puramente eléctrico, sino al descenso del híbrido y, al mismo tiempo, a la recuperación de la gasolina y el diésel.

El estancamiento contrasta con el repunte de los combustibles tradicionales. Los vehículos de gasolina aumentaron un 17,9% en Ibiza, de 1.539 a 1.814 unidades, y los diésel un 13,1%, de 350 a 396. En conjunto, gasolina y diésel pasaron de 1.889 matriculaciones a 2.210, un 17% más. Así, mientras híbridos y eléctricos representaban el 28,2% de todos los registros ibicencos entre enero y julio de 2025, este año su peso baja al 26,5%. Gasolina y diésel, en cambio, aumentan su cuota del 61,8% al 67,8%.

Cambio estructural

La caída del híbrido en Ibiza no borra, sin embargo, el cambio estructural de la última década. La suma de gasolina y diésel ha bajado de 3.393 vehículos en 2015 a 2.210 en 2026, un descenso del 34,9%. El retroceso es especialmente pronunciado en el diésel: de 1.017 matriculaciones a 396, un 61% menos.

Formentera sí prolonga en 2026 el avance de las nuevas propulsiones. Los híbridos pasaron de 89 a 167 registros (+87,6%) y los eléctricos, de ocho a 29 (+262,5%). En conjunto, híbridos y eléctricos prácticamente duplicaron sus cifras, de 97 a 196 unidades, un 102%. Su peso sobre el total aumentó del 29,5% al 33,8%. La gasolina también creció con fuerza, un 75,5%, hasta 358 unidades, mientras el diésel apenas pasó de 19 a 21. De hecho, esta propulsión representa ya solo el 3,6% de las matriculaciones de la isla.

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La comparación con Mallorca subraya la singularidad ibicenca de este año. En la isla mayor, los híbridos crecieron un 42,3%, de 3.833 a 5.454 unidades, y los eléctricos un 20,2%, de 1.310 a 1.574. Juntas, ambas propulsiones aumentaron un 36,7%, hasta 7.028 registros, y elevaron su cuota del 24,8% al 29,6%. Los vehículos de gasolina y diésel también crecieron, pero a un ritmo bastante menor, del 10,1%.

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