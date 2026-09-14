Más autobuses, tractores y furgonetas y menos camiones en Ibiza y Formentera

Las matriculaciones de vehículos destinados al transporte profesional ofrecen una evolución desigual en las Pitiusas durante los siete primeros meses del año. La categoría que más crece en términos relativos es la de autobuses, aunque sobre cifras reducidas: entre enero y julio se dieron de alta 23 en Ibiza, frente a 16 en el mismo periodo de 2025. Son siete unidades más, un incremento del 43,8%. En Formentera no consta ninguna matriculación de autocares en ninguno de los dos periodos.

También avanzan las furgonetas. Ibiza pasa de 181 registros a 201, 20 más (+11%). En Formentera el número crece de nueve a 15, seis más (+66,7%), aunque el reducido volumen obliga a relativizar el porcentaje. En el conjunto de las dos islas se matricularon así 216 furgonetas hasta julio, frente a 190 un año antes: 26 más, un 13,7% de aumento.

Los camiones, en cambio, se mantienen prácticamente planos. Ibiza suma 108 registros entre las dos categorías que distingue la estadística de la DGT —hasta 3.500 kilos y de más de 3.500 kilos—, dos menos que las 110 de 2025, un descenso del 1,8%. Los camiones ligeros bajan de 97 a 94, mientras los pesados pasan de 13 a 14. En Formentera se dieron de alta seis camiones, todos de hasta 3.500 kilos, frente a siete un año antes. En conjunto, las Pitiusas pasan de 117 a 114, un 2,6% menos.

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También aumentan las matriculaciones de tractores industriales en Ibiza. Entre enero y julio se registraron 15, frente a los nueve del mismo periodo de 2025, seis más y un incremento del 66,7%. En Formentera, por el contrario, no se matriculó ninguno durante los siete primeros meses de este año, mientras que en 2025 habían sido dos. En el conjunto de las Pitiusas, por tanto, las altas de tractores pasan de 11 a 15, cuatro más, lo que supone un crecimiento del 36,4%.