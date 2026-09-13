Viajes del Imserso: las ventas empiezan en Baleares el miércoles 16 de septiembre

Las esperadas ventas de los viajes de la campaña del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) para la temporada 2026-2027 arrancarán la semana que viene en las agencias de viajes de Baleares. La primera convocatoria preferente se inicia el próximo miércoles 16 de septiembre y el día 17. De nuevo los pensionistas que quieran viajar en los meses de temporada alta o que bien sean repetidores (hacer más de un viaje, tendrán que pagar un suplemento de 100 euros por cada condición mencionada, recuerdan desde la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). A partir del 18 de septiembre se iniciará la venta de ya de libre disposición.

En esta edición no se producen atrasos como los acontecidos en la temporada pasada, cuando los jubilados tuvieron que esperar hasta octubre para hacer sus reservas.

El volumen global del contrato se mantiene consolidado en 879.213 plazas a nivel estatal para la temporada. Para 2026-2027 Baleares cuenta con un total de 140.210 plazas autorizadas. En esta ocasión serán 21 hoteles de las islas los que participan Las personas acreditadas para este programa de viajes subvencionados habrán recibido en su domicilio las cartas para participar. Cabe recordar que los interesados tuvieron que presentar sus solicitudes entre el 22 de junio y el 10 de julio. Y los jubilados que han participado con anterioridad habrán recibido las cartas de renovación.

En los viajes con destino península y Baleares el suplemento de temporada alta se aplica en los meses de octubre, mayo y junio. Y a Canarias, en diciembre, enero y febrero.

El suplemento de segundos y sucesivos viajes durante la temporada se irá aplicando de manera sucesiva a partir del segundo al reservar. El precio del suplemento será de 100 euros.

Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reservado 7.447 plazas, de las más de 879.200, para personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y que hayan obtenido mayor puntuación al aplicar los criterios de baremación establecidos. En este caso, los jubilados pagarán solo 50 euros por el viaje.

Viajes con mascotas

También en esta ocasión el Instituto de Mayores ha reservado un 2 % del total de plazas para los viajes con destino costa peninsular y costa insular puedan viajar con animales de compañía o mascotas, aunque están limitadas a esa disponibilidad. La mascota no puede superar los 10 kilos de peso incluido el transportín y el usuario se tendrá que hacer cargo de los gastos que deriven de su acompañamiento así como ser responsable de los daños que pueda ocasionar el animal. Además, si el propietario de la mascota no viaja con acompañante deberá alojarse en una habitación individual y pagar el suplemento correspondiente.

Los circuitos culturales de naturaleza o los viajes a capitales de provincia son los más solicitados por los jubilados de Baleares

El Imserso vuelve a ofrecer viajes a costa peninsular, a los archipiélagos y turismo de escapada —los más solicitados por los pensionistas de Baleares—, que comprenden circuitos culturales de naturaleza, capitales de provincia y viajes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Precios de temporada

Para el turismo de escapada, en la modalidad de circuitos culturales los precios varían entre 312 euros (6 días) en temporada baja (noviembre diciembre enero, febrero, marzo y abril) y 412 euros en temporada alta (octubre, mayo y junio). En turismo de naturaleza (5 días) oscilan entre 305 euros en temporada baja y 405 días en temporada alta. Para capitales de provincia (4 días) el coste es de 133 euros en temporada baja y 233 euros en alta. Y para Ceuta y Melilla (5 días) varían entre 305 euros en temporada baja y 405 euros en alta.

Los precios para esta temporada para Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con transporte para estancias de 10 días oscilan entre los 309 euros en temporada baja (noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y los 409 euros (incluido el suplemento de 100 euros) para temporada alta: octubre, mayo y junio. Los viajes de 8 días varían entre 244 euros en temporada baja y 344 euros en la alta.

Para estos destinos costeros peninsulares sin transporte el coste es de 270 euros los meses de temporada baja y de 370 en los de alta. Y de 224 euros para estancias de 8 días en temporada baja y de 324 euros en los meses de más demanda.

En Baleares los precios para estancias de 10 días varían entre 353 euros y 453 euros con transporte incluido dependiendo de si es temporada baja o alta. Y en los viajes de 8 días, entre 285 euros y 385 euros. Sin transporte el coste de 10 días es de 270 euros en los meses de menor actividad y de 370 euros; y para 8 días varía entre 224 euros y 324 euros.

En el caso de Canarias los meses de temporada baja son octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio con precios que oscilan entre 464 (10 días con transporte), 378 euros (8 días más transporte), 270 euros (10 días sin transporte) y 224 euros (8 días sin transporte).