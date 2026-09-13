La 'greixonera' de Ibiza como nunca la habías probado: con higos y un toque de 'frígola'

Aún podemos disfrutar de los maravillosos higos de Ibiza y aunque están buenísimos solos, recién cogidos, abiertos con las manos y a bocados, son tan versátiles que se pueden usar para miles de recetas. Hoy los usamos para darle un toque diferente a uno de los grandes postres del recetario tradicional pitiuso: la greixonera.

Es, sin duda, una de las preparaciones dulces más humildes de la tradición culinaria de estas islas. Aunque se usan ensaimadas, en no pocas casas se empleaba, directamente, pan. Es la versión pitiusa de un plato que encuentra primos y hermanos en muchas otras. Dulces de aprovechamiento. La torrija, el pan perdido, el pudin, el pan de Calatrava, los borrachinos… En todas ellas, el huevo, la leche y diferentes aromas sirven para convertir en una delicia el producto más humilde.

Además de los higos para darle un sabor diferente a la greixonera empleamos la frígola, la aromática que, desde tiempos inmemoriales acompaña siempre a los higos secos en Ibiza, la forma en la que ibicencos, generación tras generación, han conservado esta fruta una vez acabado el verano. Se secan al sol sobre cañizo, se escaldan, se vuelven a secar y se guardan con flor de frígola, que les da ese sabor tan característico. Como el de esta greixonera.

Interior de la 'greixonera' de higos. / M. T.

Ingredientes (para 8 raciones): 10 higos de Ibiza (2,98€)

1 litro de leche (1,13€)

6 huevos (3,29€)

4 ensaimadas individuales (6,40€)

1 rama de canela (0,33€)

1 piel de limón (0,65€)

300 gramos de azúcar (0,30€)

3 ramas de tomillo (0,28€)

1 chupito de licor de frígola (1,99€) Precio: 17,35€ (2,17€ por ración)

Los higos, cubiertos con el caramelo. / M. T.

Preparación

—Cortar los higos por la mitad, con piel, y ponerlos en la fuente de forma bonita con el interior pegado al cristal.

—En un cazo grande hacer un caramelo con seis cucharadas de azúcar y un poquito de agua. Bajar el fuego cuando empiece a burbujear y apartar cuando empiece a dorarse para que no se queme. Volcar sobre los higos, cubriendo la superficie de la fuente.

Los higos, cubiertos de caramelo en la bandeja. / M. T.

—En el mismo cazo (para aprovechar el caramelo que se queda pegado) poner la leche, el resto del azúcar, la piel del limón, la canela y la frígola en rama. Poner al fuego y apartar justo cuando vaya a romper a hervir. Añadir el licor de frígola y tapar.

—En un cuenco grande romper las ensaimadas. Agregar la leche, colándola, y remover hasta que las ensaimadas estén casi deshechas.

—Agregar los huevos y remover enseguida con un tenedor. Volcar sobre los higos y hornear unos 45 minutos a 180 grados (lo mejor es ir comprobando la cocción a partir de la media hora con un palito, si sale limpio es que está hecha).

El toque gourmet

Servir con un helado de limón o canela. O, mejor, de higo, si encontráis.