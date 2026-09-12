'Kaos', el superyate de 110 metros que sorprende en aguas de Formentera

Un auténtico gigante del mar llamó la atención este viernes frente a las costas de Formentera. Se trata de 'Kaos', un superyate de 110 metros de eslora que ha mostrado en redes sociales @davidyachts.ibiza. En el vídeo, su autor destaca no solo las enormes dimensiones de la embarcación, sino también el nivel de lujo que ofrece a bordo. Según explica, el yate está vinculado al entorno de Nancy Walton Laurie, heredera de la familia fundadora de Walmart. Tal como cuenta David en su cuenta, 'Kaos' lo construyó el astillero Oceanco, en Países Bajos, en 2017, y en el momento de su entrega se convirtió en uno de los mayores yates construidos en el país.

Uno de los aspectos más llamativos es su diseño. Aunque mide 110 metros, sus líneas están pensadas para que visualmente parezca más bajo y estilizado. Para lograrlo combina cristales oscuros, una superestructura en tonos azulados y grisáceos y diferentes niveles de cubierta.

Además otro dato sorprendente es que en su interior puede alojar hasta 31 invitados repartidos en 15 suites y cuenta con una tripulación de hasta 46 personas. El equipamiento está a la altura de sus dimensiones. Dispone de helipuerto, gimnasio, spa, jacuzzi, cine y una piscina de 8,5 metros situada en la popa. Además, cuenta con un beach club y un acuario con vistas hacia la piscina.

Un yate rodeado de debate

'Kaos' también ha sido protagonista por motivos muy distintos al lujo. En el pasado, activistas climáticos rociaron la embarcación con pintura durante una protesta en Ibiza y también protagonizaron acciones similares en Barcelona para denunciar el consumo asociado a este tipo de grandes yates.

Según explica @davidyachts.ibiza, los depósitos de 'Kaos' pueden almacenar cerca de 381 mil litros de combustible y su consumo durante la navegación puede alcanzar cifras muy elevadas. A esto se suma que el yate suele contar con el apoyo de 'Kalm', una embarcación auxiliar de unos 67 metros de eslora.