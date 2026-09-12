Ibiza pide investigar posibles infracciones de las motos de agua bajo Dalt Vila

El Ayuntamiento de Ibiza solicitará a la Autoritat Portuària de Balears (APB), Capitanía Marítima y Costas que investiguen el paso de motos de agua bajo Dalt Vila y que "actúen en consecuencia". El concejal de Playas, Rubén Sousa, afirma que el Consistorio trasladará esta petición "mediante oficio", ante una situación que una vecina ha denunciado por la velocidad y la proximidad con la que estos vehículos circulan junto a los acantilados situados bajo la muralla del casco antiguo.

Sousa explica que han investigado los "posibles incumplimientos" que puedan darse en esta actividad y señala que les consta que una empresa tiene "una autorización de excursiones de moto náutica con salida desde el puerto de Ibiza".

Motos de agua en Dalt Vila. / K.S

Sin embargo, el concejal detalla que "la normativa exige" que cualquier actividad con estos vehículos se realice fuera de la zona portuaria. "Las motos deben remolcarse", afirma. Una condición que, según sostiene, no se está respetando: "Esto no se está dando ya que es Soto es una zona portuaria y no se está cumpliendo la normativa".

Hasta seis veces al día junto a las rocas

La situación ha sido denunciada por una vecina de Dalt Vila en un escrito remitido a Diario de Ibiza. La residente asegura que no se trata de un episodio aislado y que varias motos de agua pasan hasta seis veces al día por la zona inferior de es Soto y la Casa Broner, a gran velocidad y muy cerca de las rocas y de la base de la muralla.

La denunciante sostiene que las embarcaciones circulan a una distancia inferior a la permitida y considera que su presencia provoca una alteración constante para la fauna del entorno. En concreto, afirma que el ruido de las motos acuáticas obliga habitualmente a una bandada de cormoranes a abandonar precipitadamente la zona.

Avisos reiterados a través de Línea Verde

La vecina asegura haber comunicado esta situación en varias ocasiones al Ayuntamiento de Ibiza mediante Línea Verde, la aplicación utilizada para trasladar incidencias en la vía pública y otros espacios del municipio. Según explica, ha enviado imágenes y otras pruebas de lo que ocurre en este tramo del litoral "de forma reiterada a través de la aplicación oficial Línea Verde del Ayuntamiento, enviando pruebas claras", señala.

La residente lamenta que, pese a sus avisos, las motos de agua continúen pasando diariamente por este punto e insiste en que la actividad perjudica tanto a la tranquilidad del entorno como a la fauna que frecuenta la zona situada a los pies de Dalt Vila. Asimismo, recuerda la especial relevancia patrimonial del enclave y reclama una mayor vigilancia para evitar que estas situaciones se repitan.

"Es intolerable que el negocio y la diversión egoísta de unos pocos destruyan la paz de nuestro entorno natural, que además es Patrimonio de la Humanidad", afirma la vecina, que ha decidido hacer pública su denuncia para reclamar medidas y una respuesta de las administraciones responsables.