«A mí esto de los gurús ancestrales me lo tenéis que explicar»: Guillermo Martín de Farmacia Enfurecida sobre el vídeo de una sandía en Ibiza

Una sandía, un poco de agua de mar y una botella de alcohol han bastado para provocar la reacción de Guillermo Martín, farmacéutico y creador de contenido conocido en redes como Farmacia Enfurecida. El divulgador ha puesto bajo la lupa un vídeo grabado en Ibiza en el que un joven asegura que mojar la fruta en agua salada hace que «hidrate de verdad», una afirmación que Martín desmonta con ironía mientras carga contra los que define como «gurús ancestrales».

«Estamos en Ibiza y aquí la gente suele salir de fiesta, pero les voy a enseñar una cosa que hago yo siempre que vengo a Ibiza», comienza diciendo el protagonista del vídeo que ha provocado la reacción del farmacéutico. En las imágenes aparece un hombre sin camiseta, con un trozo de sandía en una mano y una botella de alcohol en la otra, una estampa que ya despierta las sospechas de Martín: «Un tío sin camiseta... La cosa promete», comenta con ironía.

«La sandía es 96% agua, 3% azúcar y 1% proteína, grasa y algún mineral»

El joven continúa entonces explicando su particular método. «La sandía es 96% agua, 3% azúcar y 1% proteína, grasa y algún mineral», asegura, antes de explicar que pretende añadirle electrolitos. Para conseguirlo, se acerca a unas rocas junto al mar y moja el trozo de fruta en un pequeño charco de agua marina.

Después de enseñar el paisaje de una playa de Ibiza, prueba la sandía recién pasada por el agua salada y sentencia satisfecho: «Mmm... ahora sí hidrata de verdad». Es entonces cuando vuelve a aparecer Guillermo Martín para desmontar el razonamiento. «A ver si he entendido. Resulta que la sandía, que es un 96% agua y que, por cierto, sí que tiene electrolitos, ahora resulta que deshidrata», comienza el farmacéutico, sorprendido por la explicación.

Martín pone además el foco en otra circunstancia que aparece en el vídeo: mientras defiende su particular forma de consumir la sandía, el hombre lleva una botella de alcohol. «Esto te lo dice un tío que con una mano está bebiendo agua del mar y con la otra está bebiendo alcohol», ironiza el divulgador.

El farmacéutico va más allá y critica una corriente de contenidos en redes sociales que, a su juicio, demoniza determinados alimentos, productos o sustancias por considerarlos artificiales o «químicos», mientras pasa por alto otros hábitos. «A mí esto de los gurús ancestrales que te meten miedo con todo lo que nos rodea, que es supertóxico y que los químicos son malísimos, pero que luego se aprietan cervezas, me lo tenéis que explicar con mucha calma», afirma.

«¿Que la sandía tiene azúcares? Pues nos drogamos»

Y resume su crítica con otra frase cargada de ironía: «O sea, todo es tóxico menos el alcohol. ¿Que la sandía tiene azúcares? Pues nos drogamos». Guillermo Martín, que desarrolla su labor divulgativa en las redes bajo el nombre de Farmacia Enfurecida, se ha hecho conocido precisamente por analizar con humor este tipo de vídeos y tratar de combatir los mitos y la desinformación relacionados con la salud.

La publicación, además, parece haber llegado en el momento perfecto. Martín ya había anunciado que preparaba una recopilación de los consejos más disparatados que había encontrado durante los últimos meses. «De verdad que parece que lo hacen adrede. He anunciado que haré un vídeo de los mayores iluminados del verano, pero cuando he montado el vídeo aparece este y sube el vídeo más estúpido de los últimos meses», escribió posteriormente en sus historias.

La sandía bañada en agua de mar desde una playa de Ibiza tiene, por tanto, muchas posibilidades de hacerse un hueco en esa particular selección de consejos virales que el farmacéutico acostumbra a poner bajo la lupa.