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Teatro y Literatura

Bernat Joan disecciona la sociedad de Ibiza a golpe de humor y teatro en su nueva obra

Las cuatro piezas recorren distintas épocas y situaciones de Ibiza para retratar su identidad, sus costumbres y sus contradicciones sociales

Bernat Joan en una foto de archivo.

Bernat Joan en una foto de archivo. / Vicent Marí

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Edicions Aïllades publica 'Quatre estampes eivissenques', el nuevo libro del escritor ibicenco Bernat Joan, una obra teatral que recurre al humor, la memoria y la sátira social para retratar distintos aspectos de la sociedad de la isla. El título constituye el sexto volumen de la colección fARSA, dedicada a textos teatrales contemporáneos en catalán.

El libro se presentará el próximo martes 15 de septiembre, a las 20 horas, en la librería Mediterrània de Ibiza. El acto lo conducirá la directora teatral Anna Xantal y contará con la participación del propio Bernat Joan, del editor Ramon Mayol y de la artista visual Matilde Hernández, autora de la imagen de portada.

'Quatre estampes eivissenques' reúne cuatro escenas tituladas 'Ahmed (A galeres)', 'Fills d’algú', 'Qui és més ase' y 'A casar es porc'. Todas ellas utilizan historias y situaciones vinculadas a Ibiza para abordar, desde distintos momentos y perspectivas, cuestiones como la identidad, las diferencias sociales, las costumbres o las formas de comunicación propias de la sociedad tradicional de la isla.

Libertad, inquisición, linajes e impuestos

La obra comienza con la intervención del Arlequín, que presenta el teatro como un espacio de libertad y mirada crítica. A partir de ahí, la primera de las estampas se adentra en la persecución de los moriscos y la violencia de la Inquisición, mientras que la segunda aborda con ironía las pretensiones nobiliarias y la construcción de los linajes. La tercera escena se centra en el particular lenguaje codificado del campo ibicenco y en aquellas expresiones cuyo verdadero significado va más allá de las palabras pronunciadas. La última, por su parte, plantea en clave de humor una historia relacionada con las aduanas y los impuestos, protagonizada por una payesa que disfraza a una cerda para tratar de evitar el pago de tasas.

El texto recupera además expresiones y formas del habla típica de Ibiza y utiliza pequeñas historias locales para reflexionar sobre la identidad, la supervivencia y la capacidad de una sociedad para reírse de sí misma. La obra concluye con una celebración colectiva que pone el foco en la comunidad, la lengua y el teatro popular.

La imagen de la portada la ha creado Matilde Hernández, artista vinculada a la pintura contemporánea mediterránea y cuya obra ha sido expuesta en diferentes espacios culturales de Baleares y de la Península.

Bernat Joan i Marí (Ibiza, 1960) es escritor, sociolingüista y dramaturgo y cuenta con más de sesenta libros publicados entre narrativa, poesía, ensayo y teatro. Buena parte de su trayectoria literaria se ha centrado en cuestiones relacionadas con la lengua, la identidad y la memoria colectiva.

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Con 'Quatre estampes eivissenques', Edicions Aïllades alcanza el sexto número de su colección fARSA, destinada a la publicación de teatro contemporáneo en catalán. El volumen consta de 63 páginas y tiene un precio de 12 euros.

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