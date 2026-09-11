Dones Progressistes acerca a Ibiza la realidad de las mujeres saharauis
Rocío López explicará su experiencia en los campamentos de población refugiada y presentará la V Marcha Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental
La Associació Dones Progressistes d’Eivissa organiza el próximo 14 de septiembre, a las 19 horas, en la sede de UGT Ibiza, una charla abierta al público para acercar a la ciudadanía la situación de las mujeres saharauis que viven en los campamentos de población refugiada y dar a conocer la próxima V Marcha Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental.
La sesión contará con Rocío López, colaboradora de la Plataforma Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental (Pimso) y participante en la marcha celebrada el pasado año. Durante el encuentro compartirá su experiencia sobre el terreno, los lugares que visitó, las reuniones mantenidas y el papel que desempeñan las mujeres saharauis dentro de sus comunidades.
Una experiencia contada en primera persona
Pimso es una red integrada por mujeres, asociaciones y colectivos que trabaja para dar visibilidad a la situación de las mujeres saharauis, reforzar los vínculos de solidaridad y facilitar un conocimiento directo de su realidad.
Entre sus iniciativas se encuentran las Marchas Internacionales de Mujeres por el Sáhara Occidental, que permiten a las participantes desplazarse hasta los campamentos de población refugiada, conocer su organización social y mantener encuentros con mujeres saharauis, asociaciones y responsables de diferentes ámbitos de la vida comunitaria.
Durante la charla, López explicará también las estructuras existentes para la promoción de las mujeres y la igualdad y relatará cómo se desarrolla una experiencia de estas características desde la perspectiva de quienes participan directamente en ella.
La próxima marcha, en diciembre
El encuentro servirá además para presentar la V Marcha Internacional de Mujeres por el Sáhara Occidental, prevista entre el 4 y el 13 de diciembre de 2026. La ponente ofrecerá información práctica sobre la iniciativa y sobre las posibilidades de participación para aquellas personas interesadas.
Desde Dones Progressistes d’Eivissa destacan la importancia de escuchar directamente a quienes han conocido esta realidad sobre el terreno y de acercar a la sociedad ibicenca la organización, la situación y las reivindicaciones de las mujeres saharauis.
La charla será gratuita y abierta a todo el público. La asociación agradece la participación desinteresada de Rocío López y la cesión del espacio por parte de UGT Ibiza.
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