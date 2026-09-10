El verano que rompió todos los récords en Ibiza: 40,2 grados, tres olas de calor y casi nada de lluvia

Si la sensación de este verano en Ibiza y Formentera ha sido la de vivir pegados al ventilador, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)confirman que no era una impresión. El verano de 2026 ha sido el más cálido desde que existen registros, con una temperatura media de 26,9 grados en Ibiza y 27,3 en Formentera, nada menos que 2,5 grados por encima de lo normal en ambas islas. Y el calor no ha dado demasiada tregua al terminar agosto. La primera decena de septiembre también ha resultado muy cálida, con una temperatura media de 27,3 grados y una anomalía de 2,8 grados.

Aemet resume el verano con una colección de récords poco habitual: máxima temperatura media estival, máximas mensuales, mínimas altas, récord de olas de calor, de días muy cálidos y hasta registros destacados de viento y rissagues.

Uno de los datos más llamativos es el número de olas de calor. Nunca antes de 2026 se habían registrado tres durante un mismo verano en las Pitiusas. La primera llegó entre el 6 y el 9 de julio y dejó temperaturas de hasta 40,2 grados. Agosto aportó otras dos: una entre los días 7 y 9, con máximas de 37 grados, y otra entre el 14 y el 20, cuando se alcanzaron los 38,8 grados. La temperatura más alta de todo el verano fueron precisamente esos 40,2 grados, registrados el 9 de julio tanto en Sant Joan como en Sant Antoni. En Sant Joan supuso, además, un récord de la estación, cuyos datos se remontan a 1993.

Y septiembre todavía guardaba otra sorpresa: el pasado día 6 Sant Joan alcanzó los 39,2 grados, la temperatura máxima más alta registrada allí para esa fecha en su serie histórica.

Sant Joan, 29 días por encima de los 36 grados

No se trató únicamente de unos pocos picos de calor. El termómetro se mantuvo alto durante buena parte de la estación. Sant Joan acumuló 83 días con temperaturas máximas iguales o superiores a 30 grados, cuando lo habitual son 56. Sant Antoni tuvo 80 frente a los 70 normales; Ibiza, 77 frente a 57; Formentera, 71 frente a 68, y el aeropuerto de Ibiza llegó a 68 días cálidos, casi el doble de los 35 habituales.

La estadística se vuelve todavía más llamativa al fijarse en los llamados días muy cálidos, aquellos en los que la máxima alcanza o supera los 36 grados. Sant Joan sumó 29 jornadas de este tipo, cuando la media es de solo cuatro, un récord desde 1993. Sant Antoni registró 25, frente a las nueve que serían normales.

Quienes esperaban que la caída del sol trajera alivio tampoco tuvieron demasiada suerte. Aemet ha contabilizado 80 noches tropicales en Formentera, frente a las 67 habituales. Ibiza registró 75, cuando lo normal son 57; el aeropuerto de Ibiza, 74 frente a 56, y Sant Antoni, 67 frente a 49. Pero incluso las noches tropicales se quedan cortas ante otro dato: las noches tórridas. Formentera acumuló 22 durante el verano, más del triple de las siete habituales. En el aeropuerto de Ibiza fueron 15, cinco veces más que las tres que se consideran normales.

La madrugada también dejó registros de récord. El 24 de julio, la temperatura mínima en Ibiza fue de 28 grados y en Formentera se registraron 27,5 grados el día 20. Ese mismo 24 de julio, el aeropuerto de Ibiza tuvo una mínima de 26,9 grados, récord de temperatura mínima alta en una serie que comienza en 1944.

Julio cerró el grifo por completo

Mucho calor y muy poca agua. El verano de 2026 ha sido también muy seco y el séptimo más seco de los últimos 75 años. En Ibiza ha llovido un 82% menos de lo normal. La media estival debería rondar los 40 litros por metro cuadrado, pero este verano apenas se han recogido 7 litros.

Formentera tampoco se ha librado, aunque el déficit ha sido menor: ha llovido un 49% menos de lo habitual, con 11 litros por metro cuadrado frente a los 22 normales.

Julio fue directamente un mes en blanco para el pluviómetro: no se recogió precipitación alguna. En junio apenas cayeron 0,1 litros por metro cuadrado de media en Ibiza y 1,4 en Formentera. Agosto mejoró algo la situación, con 7,1 litros en Ibiza y 10 en Formentera, pero siguió claramente por debajo de lo habitual. Hasta la primera decena de septiembre continuó la sequedad, con apenas 0,3 litros por metro cuadrado.

El día más lluvioso del verano fue el 20 de agosto. Una tormenta dejó 8,4 litros por metro cuadrado en Sant Antoni y 7,4 en Formentera. Aquella tormenta tuvo además una buena dosis de viento: en el aeropuerto de Ibiza se registraron rachas de hasta 91 kilómetros por hora, récord de velocidad máxima para un mes de agosto desde que comenzó la serie en 1965.

En total hubo nueve días de tormenta durante el verano, cuando lo habitual son seis. También se contabilizaron tres jornadas con lluvia de barro, dos más de las normales. Sant Antoni sumó además cuatro episodios de rissaga, los días 24, 26, 27 y 28 de agosto, con amplitudes máximas de entre 80 y 88 centímetros. El viento, pese al episodio del 20 de agosto, fue en términos generales normal durante el verano en las Pitiusas.

¿Y ahora qué? Un otoño cálido, pero con lluvias normales

Después de semejante verano, Aemet tampoco dibuja un otoño especialmente fresco. La previsión para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre apunta a temperaturas superiores a las habituales, tomando como referencia el periodo 1991-2020. En cambio, la cantidad de lluvia debería situarse dentro de valores normales.

La temperatura media del trimestre probablemente estará por encima de los 15 grados en Ibiza y de los 16 en Formentera. En octubre, las medias previstas rondan los 19 grados en Ibiza y 20 en Formentera; en noviembre bajarán a 15 y 16 grados, respectivamente, y en diciembre se situarán alrededor de los 12 grados en Ibiza y 13 en Formentera. En cuanto a la lluvia, durante el otoño suelen recogerse unos 237 litros por metro cuadrado en Ibiza y 139 en Formentera, y las previsiones apuntan a cantidades próximas a esos valores.

Eso sí, Aemet recuerda que el otoño pitiuso puede tener dos caras. En su primera mitad predominan los días soleados y los llamados “veranillos”, pero también es cuando pueden producirse los episodios más bruscos, con chubascos torrenciales, tormentas, granizo, fuertes rachas de viento, caps de fibló y trombas marinas. A partir de noviembre, las precipitaciones suelen hacerse más moderadas y generalizadas.