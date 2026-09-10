Un vecino denuncia la circulación de un quad «a toda pastilla» por Dalt Vila: «Es una vergüenza y un ejemplo de que en esta isla hay gente que hace lo que le da la gana»

Un residente de Ibiza ha denunciado la circulación de un quad a gran velocidad por Dalt Vila, en pleno recinto histórico Patrimonio de la Humanidad. Según explica el denunciante, el vehículo fue visto circulando por la ronda Calvi, un recorrido destinado al paseo a pie por el entorno de los baluartes históricos de Dalt Vila, entre ellos Sant Jordi y Sant Jaume.

Posteriormente, el quad fue visto en la plaza de Vila, desde donde continuó subiendo en dirección al Ayuntamiento de Ibiza. El vehículo, ocupado por un hombre y una mujer, también habría pasado por la zona de la plaza de la Catedral y llegado hasta uno de los baluartes situados detrás del Parador de Turismo.

El residente asegura que el quad circulaba «a toda pastilla» por distintas zonas del recinto amurallado, un espacio pensado principalmente para el tránsito peatonal. «Es una vergüenza y un ejemplo de que en esta isla hay gente que hace lo que le da la gana», afirma este vecino. «Y menos mal que es Patrimonio de la Humanidad...», apostilla este residente.