Turismo en Ibiza: Santa Eulària celebra el Día del Turista por tierra y mar con once planes para descubrir el municipio

Por tierra, por mar y también al ritmo de la música. Santa Eulària celebrará el próximo jueves 17 de septiembre el Día del Turista con once actividades repartidas por diferentes puntos del municipio. El programa combina naturaleza, patrimonio, tradiciones y propuestas familiares en Santa Eulària, Cala Llonga y es Canar.

Una de las opciones para quienes prefieran caminar será una ruta guiada por el río de Santa Eulària que llegará hasta el Puig de Missa y su iglesia del siglo XVI. El recorrido continuará por el molino de Can Planetes, donde los participantes podrán conocer la importancia histórica del río, y concluirá con una visita a la Sala Barrau.

También habrá alternativas sobre dos ruedas y en el agua. Desde Cala Llonga partirá una ruta cicloturista en bicicleta eléctrica, mientras que Cala Martina será el escenario de una salida en kayak y paddle surf para descubrir los recursos naturales y patrimoniales de la bahía y su entorno.

El mar ofrecerá otra forma de contemplar el municipio con una excursión en Glass Bottom Boat desde Es Canar. Quienes prefieran desplazarse por tierra podrán subirse al tren turístico para recorrer diferentes calas y playas, con salidas desde Cala Llonga y Santa Eulària. Las propuestas marítimas dependerán de las condiciones meteorológicas y algunas de las actividades tendrán plazas limitadas.

Patrimonio, artesanía y tradición

La jornada permitirá también acercarse al patrimonio local. El Museo de Etnografía de Ibiza y Ca n’Andreu des Trull celebrarán jornadas de puertas abiertas de 10 a 14 y de 17.30 a 20 horas.

A partir de las 17 horas, el paseo de es Canar se convertirá además en uno de los puntos de encuentro de la celebración con puestos de artesanía, talleres infantiles y música ambiente, en una propuesta especialmente dirigida a las familias.

El Día del Turista terminará con una celebración simultánea en Santa Eulària, Cala Llonga y es Canar. Desde las 21 horas habrá música en directo, ‘ball pagès’ y degustaciones de dulces tradicionales ibicencos, con el objetivo de acercar a los visitantes algunas de las tradiciones más representativas de la isla.

La alcaldesa, Carmen Ferrer, considera que la jornada supone una oportunidad para enseñar a los visitantes la variedad que ofrece el municipio, desde su patrimonio y sus tradiciones hasta los espacios naturales que pueden recorrerse caminando, en bicicleta o desde el mar.

Las actividades con plazas limitadas requieren inscripción previa. Las reservas y la información pueden solicitarse en la Oficina de Información Turística, a través del 677 561 176 o del correo turisme@santaeularia.com.