El transporte público de Ibiza bate un nuevo récord con más de 1,25 millones de viajeros en agosto

El transporte público de Ibiza ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico de usuarios durante el mes de agosto, con un total de 1.251.534 viajeros, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora en la isla. El dato supera los 1.218.060 usuarios de julio y consolida una tendencia al alza que ya llevó a superar por primera vez el millón de viajeros mensuales en junio, según informa en un comunicado el Consell de Ibiza.

El vicepresidente primero y conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras Viarias, Mariano Juan, considera que estos datos reflejan un cambio sostenido en los hábitos de movilidad. «Estas cifras confirman que no estamos ante un récord puntual, sino ante un cambio sostenido en la manera de moverse por Ibiza. Cada vez más residentes y visitantes eligen el autobús porque hoy disponen de más frecuencias, más conexiones y una oferta muy superior a la que teníamos hasta ahora», ha señalado.

Un 40,2% más de viajeros en agosto

Durante agosto, el uso del autobús aumentó un 40,2% respecto al mismo mes de 2025. En cifras absolutas, supone 358.919 viajeros más en un solo mes. La media diaria ha pasado de 28.794 usuarios en agosto del año pasado a 40.372 este año, es decir, casi 11.600 pasajeros adicionales cada día.

La evolución desde la entrada en funcionamiento del nuevo contrato muestra además un crecimiento progresivo: 2,4% en abril, 15,3% en mayo, 27,3% en junio, 36,5% en julio y 40,2% en agosto. «Cada mes aumenta la diferencia respecto del año pasado y eso nos indica que la nueva red está consolidando sus usuarios», ha afirmado Juan.

Más de un millón de viajes adicionales desde abril

Entre abril y agosto de 2026, la red de autobuses de Ibiza ha registrado 4.958.831 viajes, frente a los 3.922.074 contabilizados en el mismo periodo de 2025. La diferencia es de 1.036.757 viajes adicionales en cinco meses, lo que representa un incremento acumulado del 26,4%. Eso supone una media de 6.776 viajeros más al día respecto al mismo periodo del año anterior.

El Consell estima que, tomando como referencia una ocupación media de 1,5 personas por vehículo, ese volumen adicional equivaldría a unos 4.500 desplazamientos diarios en coche. Solo en agosto, los casi 11.600 viajeros extra al día representarían una capacidad aproximada de 7.700 desplazamientos en vehículo privado. Juan matiza, no obstante, que esta equivalencia no implica que cada trayecto en autobús sustituya directamente un viaje en coche, sino que sirve para dimensionar la capacidad de la nueva red.

Más frecuencias, kilómetros y horas de servicio

En comparación con 2019, la nueva red ofrece un 52,6% más de expediciones, un 60,9% más de kilómetros recorridos y un 74,2% más de horas de servicio. A ello se suma la renovación de la flota, una mayor cobertura territorial y el incremento de frecuencias y conexiones entre distintos puntos de la isla.

«No podemos pedir a la ciudadanía que utilice menos el vehículo privado si no ponemos sobre la mesa una alternativa suficiente», defiende el vicepresidente.

Cala Salada / Toni Escobar

Crecen las conexiones con el aeropuerto y las playas

El aumento de la demanda también se refleja en algunos de los puntos con mayor presión de movilidad durante el verano. Entre abril y julio, las líneas que conectan con el aeropuerto transportaron cerca de 750.000 viajeros, aproximadamente uno de cada cinco viajes de toda la red, con un crecimiento cercano al 29% respecto de las conexiones equivalentes de 2025.

También aumentó el uso del transporte público para acceder a algunas de las principales playas de la isla. Entre mayo y julio, las conexiones con Cala Salada crecieron un 144%; las de ses Salines, un 70%; y las de Cala d’Hort y el corredor oeste, un 73%. En conjunto, las conexiones de playa analizadas pasaron de 60.472 a 119.977 viajeros, prácticamente el doble que un año antes.

La red seguirá ajustándose a la demanda

El Consell asegura que continuará adaptando la nueva red a partir de los datos reales de ocupación y demanda. Durante el verano ya se han aplicado refuerzos, cambios de horarios y otros ajustes operativos. De cara a los próximos meses, los servicios técnicos analizarán línea por línea y expedición por expedición qué conexiones y frecuencias deben mantenerse, reforzarse o modificarse durante la temporada baja.

«La red no es una estructura rígida. Tenemos muchas más datos que antes sobre cómo, cuándo y dónde viajan los usuarios y los utilizaremos para seguir mejorando el servicio», ha explicado Juan.

El vicepresidente ha enmarcado estos resultados en la estrategia de movilidad del Consell, que combina la regulación de la entrada de vehículos en los meses de mayor presión con el refuerzo del transporte público y de las alternativas al coche.

Para garantizar la comparación entre ejercicios, el Consell ha utilizado días homólogos, enfrentando cada jornada de 2026 con la equivalente de 2025 situada 364 días antes, con el objetivo de evitar distorsiones por la diferente distribución de los días de la semana.