Golpe a los taxis pirata en Ibiza: nueve sanciones en Sant Antoni suman 157.500 euros

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha resuelto nueve expedientes sancionadores por transporte ilegal de pasajeros que acumulan multas por un importe total de 157.500 euros, como resultado de las actuaciones desarrolladas por la Policía Local para combatir el intrusismo en el sector.

Los expedientes tienen su origen en los dispositivos de control realizados durante 2025 por agentes de la Policía Local de Sant Antoni, en colaboración con los inspectores de Transporte del Consell de Ibiza y dentro del Plan de Intrusismo. Durante el pasado año fueron denunciados 23 conductores por posibles infracciones relacionadas con el transporte ilegal de viajeros.

De todos estos procedimientos, hasta el momento el departamento sancionador municipal ha resuelto nueve. Ocho de ellos han concluido con multas de 15.000 euros cada una, mientras que la sanción impuesta en el noveno caso asciende a 37.500 euros debido a que el conductor era reincidente.

Las conductas sancionadas están consideradas como infracciones muy graves en el artículo 94.1 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de Transportes Terrestres y Movilidad Sostenible de las Illes Balears. El Ayuntamiento permanece a la espera de que se resuelvan otros expedientes derivados de las denuncias formuladas durante los controles.

Once actuaciones solo en agosto

La vigilancia contra el transporte ilegal ha continuado durante 2026. Hasta finales de agosto, la Policía Local de Sant Antoni había contabilizado 15 actuaciones relacionadas con taxis ilegales, de las que 11 se concentraron únicamente durante el mes de agosto, coincidiendo con uno de los periodos de mayor actividad turística del año.

La Policía Local mantendrá estos controles en coordinación con el Consell de Ibiza, institución encargada de coordinar el Plan de Intrusismo junto con los ayuntamientos de la isla. El objetivo de estos dispositivos es perseguir el transporte ilegal de pasajeros, garantizar la seguridad de los usuarios y proteger al sector del transporte legal frente a la actividad de conductores que operan al margen de la normativa.