Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embarcaciones en IbizaTransporte en IbizaSeguridad en IbizaUrbanismo en Ibiza
instagramlinkedin

El álbum

Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza

Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza | FERNANDO DE LAMA

Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza | FERNANDO DE LAMA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Una mantis religiosa fue encontrada ayer en la puerta del Diario de Ibiza, donde su presencia no pasó desapercibida para las personas que tuvieron la oportunidad de cruzarse con ella. El insecto protagonizó una visita inesperada, como si hubiera considerado que era un buen momento para acercarse a saludar con sus largas patas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
  2. Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
  3. «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
  4. Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
  5. El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
  6. La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
  7. Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
  8. Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'

Llama la atención: La denegación definitiva al proyecto del circuito de motos acuáticas de Portinatx, que supone un alivio para Sant Joan.

Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza

Comienza el nuevo curso en Ibiza y Formentera con la mayoría de las aulas sin climatizar

Comienza el nuevo curso en Ibiza y Formentera con la mayoría de las aulas sin climatizar

DJ Tiësto: «Tengo la misma ilusión por pinchar que cuando empece»

Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70

Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70

Ibiza tiene el único gran aeropuerto de España sin conexión a la red pública de agua

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Ibiza refuerza la limpieza en los colegios ante el inicio del curso escolar

Ibiza refuerza la limpieza en los colegios ante el inicio del curso escolar
Tracking Pixel Contents