El álbum
Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza
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Una mantis religiosa fue encontrada ayer en la puerta del Diario de Ibiza, donde su presencia no pasó desapercibida para las personas que tuvieron la oportunidad de cruzarse con ella. El insecto protagonizó una visita inesperada, como si hubiera considerado que era un buen momento para acercarse a saludar con sus largas patas.
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