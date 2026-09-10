Llama la atención: La denegación definitiva al proyecto del circuito de motos acuáticas de Portinatx, que supone un alivio para Sant Joan.

La denegación definitiva al proyecto del circuito de motos acuáticas en la zona de Portinatx, que representa un alivio tanto para el Ayuntamiento de Sant Joan como para los vecinos de esa parte del litoral. El Ayuntamiento había rechazado la actividad en el pleno municipal y los vecinos habían presentado más de 1.600 firmas para reclamar que se denegara.

Llama la atención

El reconocimiento de Aena de que la depuradora del aeropuerto está «sobrecargada» y que ha llevado a la gestora aeroportuaria a encadenar dos contratos para la limpieza y el mantenimiento de las fosas sépticas, pozos y tuberías de la terminal. Llama la atención que una infraestructura de esa magnitud no esté conectada ni a la red de distribución ni a la de saneamiento.

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Los pobrísimos resultados de los alumnos de Balears en las competencias evaluadas para el informe PISA, que dejan a las islas como la última comunidad de España en ciencias y matemáticas y, sobre todo, en comprensión lectora. En esta última competencia, el resultado es el más bajo de todos, con 441 puntos, 31 menos que en la última evaluación, que ya estaba entre los peores de España.