Cerámica, pintura, costura y teatro para mayores en Ibiza: abiertas las inscripciones de talleres de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni abrirá el próximo 14 de septiembre, a las 9 horas, el plazo de inscripción para los talleres culturales dirigidos a personas adultas correspondientes al curso 2026-2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 17 de septiembre, a las 14 horas, tanto de forma telemática, a través de la Sede Electrónica municipal, como presencialmente en el Centre d’Informació Jove, situado en el número 13 de la calle Bisbe Torres.

La programación, impulsada por la concejalía de Cultura, está destinada a personas mayores de 18 años y contempla talleres de cerámica, costura, corte y confección, pintura y teatro. Las actividades comenzarán el 5 de octubre de 2026 y se prolongarán hasta el 31 de mayo de 2027, salvo el taller de teatro, que finalizará el 30 de junio.

El taller de cerámica se impartirá los lunes, de 18 a 20 horas, en Can Portmany, en Sant Rafel, y dispondrá de doce plazas. Por su parte, las clases de costura, corte y confección tendrán lugar los martes, de 10 a 12 horas, en la academia Insulae de Sant Antoni, con diez plazas disponibles.

La oferta de pintura contará con un total de 20 plazas y dos horarios en el Espai d’Art: los miércoles, de 10 a 12 horas, y los jueves, de 17 a 19 horas. Finalmente, el taller de teatro se desarrollará los martes, de 18 a 20 horas, en el Centre Cultural Cervantes y ofrecerá diez plazas.

Prioridad para los residentes

A la hora de adjudicar las plazas se dará prioridad a las personas empadronadas en Sant Antoni. También se tendrá en cuenta si los solicitantes participaron en la misma actividad durante el curso anterior, con el objetivo, según el Ayuntamiento, de facilitar el acceso de la ciudadanía y permitir la participación del mayor número posible de personas.

El precio de cada taller será de 320 euros por todo el curso académico. Las personas mayores de 65 años y aquellas que dispongan de un certificado oficial de discapacidad podrán beneficiarse de una bonificación del 50%, por lo que deberán abonar 160 euros.

Para formalizar la solicitud será necesario rellenar la correspondiente hoja de inscripción, disponible tanto de manera electrónica como presencial. El Ayuntamiento señala que las personas interesadas podrán consultar en la información municipal todos los detalles sobre los criterios de admisión, la documentación requerida y el resto de condiciones.

La Concejalía de Cultura plantea estos talleres como una oferta destinada a fomentar la creación artística, el aprendizaje, la participación y la convivencia entre la población adulta del municipio.