Ibiza pone el foco en la suciedad: 85 denuncias y multas de hasta 3.000 euros

El Ayuntamiento de Ibiza ha tramitado 85 denuncias entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026 por incumplimientos relacionados con las ordenanzas municipales de residuos y de tenencia responsable de animales. Del total, 61 corresponden a infracciones vinculadas a la gestión de residuos y 24 a conductas incívicas relacionadas con animales de compañía.

En el caso de los residuos, las sanciones responden sobre todo a prácticas como depositar basura comercial o industrial fuera de los horarios o de los puntos autorizados, abandonar residuos domésticos de forma incorrecta, dejar muebles o electrodomésticos en la vía pública fuera de los canales previstos, tirar desperdicios fuera de las papeleras, ensuciar directamente el espacio público o verter agua en la calle.

A estas actuaciones se suman 27 incidencias por abandono de escombros, materiales u otros vertidos ilegales. Según el Consistorio, muchas de ellas han podido detectarse gracias a los avisos realizados por los propios vecinos.

La Policía Local también ha centrado parte de su actividad en el cumplimiento de la normativa sobre tenencia responsable de animales. Durante el mismo periodo se han impuesto 24 denuncias por infracciones como llevar animales sueltos fuera de las zonas permitidas, no disponer de bolsas para recoger los excrementos, no retirar las deposiciones o no limpiar los orines, además de otras situaciones que han provocado molestias a los vecinos.

Más allá de las sanciones, los agentes han intervenido en 224 incidencias relacionadas con animales. Entre ellas figuran 58 avisos por animales extraviados, 53 por abandonos, 52 por molestias derivadas del ruido, 30 actuaciones por animales muertos, 19 denuncias relacionadas con la Ley de Bienestar Animal y otras 12 intervenciones por distintas molestias.

Una semana de controles especiales

Estas actuaciones forman parte de la campaña municipal ‘Eivissa és casa teua, no l’embrutis’, con la que el Ayuntamiento pretende reforzar la concienciación sobre la necesidad de mantener limpia la ciudad. A partir del próximo lunes, la Policía Local pondrá en marcha un dispositivo especial de vigilancia que se prolongará durante una semana y que estará centrado en las conductas que incumplen la ordenanza de residuos.

A.N

La campaña incidirá especialmente en comportamientos cotidianos como tirar papeles al suelo, utilizar correctamente las papeleras o recoger los excrementos de los animales. “El mensaje es claro: Ibiza no es sólo el lugar donde vivimos, sino un espacio compartido que debemos cuidar entre todos”, ha señalado el cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé.

Según ha añadido, el dispositivo especial que arrancará el lunes persigue una doble finalidad: hacer cumplir la normativa y continuar concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de los pequeños gestos. El Ayuntamiento asegura que continuará reforzando los servicios de limpieza, la vigilancia y las inspecciones, aunque insiste en que la colaboración ciudadana es necesaria para que estas medidas resulten efectivas.

Por este motivo, anima a los residentes a comunicar cualquier incidencia a través de la Línea Verde, ya que parte de las actuaciones contra los vertidos ilegales se han iniciado precisamente a raíz de avisos vecinales.

Multas de hasta 3.000 euros

La ordenanza municipal de residuos contempla distintas sanciones en función de la infracción. Sacar la basura fuera del horario permitido puede suponer multas de hasta 200 euros. No recoger los excrementos de los animales o no limpiar sus orines puede castigarse con hasta 300 euros, mientras que abandonar muebles o residuos voluminosos en la vía pública puede alcanzar los 750 euros.

Las infracciones cometidas por comercios en la gestión de sus residuos pueden llegar a los 1.500 euros. Las sanciones más elevadas corresponden a los vertidos ilegales de escombros y a las pintadas o grafitis no autorizados, que pueden alcanzar los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.