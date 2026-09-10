Pueblos de Ibiza: Sant Joan destina casi 184.000 euros a renovar varios caminos rurales

El Ayuntamiento de Sant Joan ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de varios caminos rurales del municipio por un presupuesto base de 183.960,51 euros, sin IVA. El contrato corresponde al programa de actuaciones previsto para este 2026.

Los trabajos consistirán principalmente en la repavimentación de diferentes vías rurales, con el objetivo de mejorar su estado y facilitar la circulación por estos caminos, así como reforzar las condiciones de seguridad y accesibilidad para los vecinos.

Caminos que sirven de acceso a viviendas en zonas rurales

La actuación permitirá continuar con la mejora de una red viaria especialmente importante en un municipio caracterizado por la dispersión de buena parte de su población. Muchos de estos caminos sirven de acceso tanto a viviendas situadas en zonas rurales como a diferentes puntos del término municipal.

La licitación se tramita mediante un procedimiento abierto simplificado y la presentación de ofertas deberá realizarse de manera electrónica. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 28 de septiembre, a las 14 horas, para presentar sus propuestas.

Desde el Consistorio destacan la necesidad de continuar destinando recursos al mantenimiento de estas infraestructuras para garantizar unas condiciones adecuadas de movilidad y acceso en las distintas zonas de Sant Joan de Labritja. El contrato, identificado con el expediente 1883/2026, tiene como objeto el «acondicionamiento de diversos caminos rurales del municipio en 2026».