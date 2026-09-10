Accidentes, pruebas y atestados: la nueva formación de 31 policías de Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha reforzado la especialización de su plantilla con un curso centrado en las funciones de policía judicial de tráfico y la elaboración de atestados, en el que han participado un total de 31 efectivos del cuerpo.

La formación, celebrada esta semana, aborda algunas de las actuaciones habituales de los agentes en materia de tráfico, como la intervención ante accidentes de circulación, la investigación de siniestros o las diligencias relacionadas con posibles delitos contra la seguridad vial. Entre los participantes se encuentra también el mayor jefe de la Policía Local de Ibiza, que ha realizado el curso como alumno junto al resto de integrantes de la plantilla, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

Durante las sesiones se han tratado aspectos relacionados con la investigación y reconstrucción básica de accidentes, la recogida y documentación de pruebas y la elaboración de diligencias y atestados. Asimismo, se han repasado los procedimientos de actuación ante delitos contra la seguridad vial y la coordinación con la autoridad judicial.

El objetivo es que un mayor número de agentes cuente con conocimientos específicos para afrontar este tipo de intervenciones y pueda actuar con mayor autonomía ante accidentes o procedimientos relacionados con el tráfico. Desde el Consistorio destacan que esta preparación puede contribuir a mejorar tanto la investigación de los siniestros como la calidad de los atestados y las garantías para las personas implicadas.

Formación continua de la plantilla

El curso forma parte del programa de formación continua de la Policía Local de Ibiza, con el que el Ayuntamiento pretende avanzar hacia una plantilla más especializada y polivalente. En los últimos años se han impulsado acciones formativas relacionadas con ámbitos como la seguridad ciudadana, el tráfico o la intervención policial, paralelamente a los cambios organizativos y la renovación de medios del cuerpo.

El Ayuntamiento señala que continuará promoviendo durante los próximos meses nuevas actividades de actualización y formación dirigidas a mejorar la preparación técnica de los agentes y su capacidad para afrontar situaciones cada vez más diversas.