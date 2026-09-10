Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras en IbizaCiclo del aguaVivienda en IbizaJuventud en Ibiza
instagramlinkedin

Seguridad

Accidentes, pruebas y atestados: la nueva formación de 31 policías de Ibiza

El curso busca mejorar la capacidad operativa del cuerpo y la calidad de las investigaciones relacionadas con el tráfico

El jefe mayor del cuerpo también ha participado como alumno junto al resto de integrantes de la plantilla

Formación Policia Local Ibiza.

Formación Policia Local Ibiza. / Policía Local de Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha reforzado la especialización de su plantilla con un curso centrado en las funciones de policía judicial de tráfico y la elaboración de atestados, en el que han participado un total de 31 efectivos del cuerpo.

La formación, celebrada esta semana, aborda algunas de las actuaciones habituales de los agentes en materia de tráfico, como la intervención ante accidentes de circulación, la investigación de siniestros o las diligencias relacionadas con posibles delitos contra la seguridad vial. Entre los participantes se encuentra también el mayor jefe de la Policía Local de Ibiza, que ha realizado el curso como alumno junto al resto de integrantes de la plantilla, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

Durante las sesiones se han tratado aspectos relacionados con la investigación y reconstrucción básica de accidentes, la recogida y documentación de pruebas y la elaboración de diligencias y atestados. Asimismo, se han repasado los procedimientos de actuación ante delitos contra la seguridad vial y la coordinación con la autoridad judicial.

El objetivo es que un mayor número de agentes cuente con conocimientos específicos para afrontar este tipo de intervenciones y pueda actuar con mayor autonomía ante accidentes o procedimientos relacionados con el tráfico. Desde el Consistorio destacan que esta preparación puede contribuir a mejorar tanto la investigación de los siniestros como la calidad de los atestados y las garantías para las personas implicadas.

Formación continua de la plantilla

El curso forma parte del programa de formación continua de la Policía Local de Ibiza, con el que el Ayuntamiento pretende avanzar hacia una plantilla más especializada y polivalente. En los últimos años se han impulsado acciones formativas relacionadas con ámbitos como la seguridad ciudadana, el tráfico o la intervención policial, paralelamente a los cambios organizativos y la renovación de medios del cuerpo.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento señala que continuará promoviendo durante los próximos meses nuevas actividades de actualización y formación dirigidas a mejorar la preparación técnica de los agentes y su capacidad para afrontar situaciones cada vez más diversas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
  2. «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
  3. Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
  4. Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
  5. El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
  6. Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
  7. Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
  8. La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h

Accidentes, pruebas y atestados: la nueva formación de 31 policías de Ibiza

Accidentes, pruebas y atestados: la nueva formación de 31 policías de Ibiza

Giros prohibidos y maniobras de riesgo en Ibiza: las cámaras de Sant Josep lo graban todo

Giros prohibidos y maniobras de riesgo en Ibiza: las cámaras de Sant Josep lo graban todo

DJ Tiësto: «Tengo la misma ilusión por pinchar que cuando empecé»

El alma de Adlib Ibiza viste el Museo del Traje de Madrid

El alma de Adlib Ibiza viste el Museo del Traje de Madrid

Llama la atención: La denegación definitiva al proyecto del circuito de motos acuáticas de Portinatx, que supone un alivio para Sant Joan.

Una mantis religiosa hace una visita inesperada al Diario de Ibiza

Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70

Claudio Alarco, el psicólogo y antropólogo peruano que radiografió el alma de los ibicencos en los años 70

Ibiza tiene el único gran aeropuerto de España sin conexión a la red pública de agua

Tracking Pixel Contents