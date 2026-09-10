Arte para cuidar el mar de Ibiza: un raor, una vaca o una salpa hechos con residuos para concienciar sobre la contaminación

Los talleres ‘Pell-Peix’, impulsados por Salvem sa Badia en el Mercat de Forada, han reunido esta temporada a 37 participantes de entre 2 y 70 años con un objetivo común: concienciar sobre la problemática de los residuos y el recorrido que estos pueden realizar hasta acabar en el mar.

La actividad comenzó el pasado 23 de mayo y finalizó el 5 de septiembre, después de celebrarse durante un total de siete sábados. Entre los asistentes hubo ocho participantes que repitieron de manera regular, en una propuesta abierta tanto a niños como a adultos.

Cada jornada arrancaba con una introducción sobre la correcta gestión de los residuos, explicando el uso de los distintos contenedores según sus colores y la función de las deixalleriescomo puntos adecuados para depositar materiales voluminosos. Los responsables de la actividad también abordaron los efectos de los microplásticos y de las artes de pesca abandonadas sobre el medio marino.

Varias de las creaciones elaboradas durante los talleres ‘Pell-Peix’. / Salvem Sa Badia

Tetrabik de la salpa, la vaca o el raor

Tras esta parte divulgativa llegaba el apartado artístico. Los participantes pintaban sobre un cuadrado elaborado con tetrabrik empleando una gama de colores inspirada en una especie de pez diferente en cada sesión, como la salpa, la vaca, el raor o la castanyola.

En lugar de representar al pez completo, las obras reproducían de forma abstracta los colores, texturas y patrones de su piel, de ahí el nombre de ‘Pell-Peix’. Posteriormente, las creaciones se fijaban con hilo de pescar a un marco confeccionado con varillas procedentes de tendederos recuperados de los contenedores.

De esta manera, la propia obra reunía diferentes tipos de residuos: el tetrabrik como ejemplo de desecho cotidiano, los tendederos como residuos voluminosos y el hilo de pescar como representación de los efectos que pueden provocar los materiales derivados de la actividad pesquera y otros plásticos en el mar.

Otras de las obras inspiradas en los colores, texturas y patrones de distintas especies de peces del mar balear. / Salvem Sa Badia

Sobre la degradación de los plásticos y sus efectos

Uno de los principales objetivos de los talleres ha sido sensibilizar sobre la gestión de los residuos y su posible llegada al medio marino, además de llamar la atención sobre la degradación de los plásticos y sus efectos, en ocasiones poco visibles, sobre los ecosistemas.

La iniciativa también ha apostado por la reutilización creativa de materiales que inicialmente se consideran desperdicios. Paralelamente, ha servido para acercar a los participantes algunas de las principales especies de peces del mar balear a través de un catálogo artístico alejado de las tradicionales ilustraciones realistas.

Los talleres, gratuitos, también buscaban fomentar la participación comunitaria en acciones de carácter ambiental aprovechando un punto de encuentro como el Mercat de Forada. Al finalizar la actividad, cada participante pudo llevarse a casa su propia creación enmarcada, además de una tarjeta con recomendaciones sobre la correcta gestión de los residuos.

El proyecto ha sido financiado parcialmente por el Consell Insular de Ibiza, mediante una subvención destinada a iniciativas relacionadas con la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos. Tras la experiencia desarrollada durante esta temporada, Salvem sa Badia prevé proponer próximamente estos talleres a diferentes centros educativos de Ibiza.