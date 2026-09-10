Calor en las aulas de Ibiza: las familias de Puig d’en Valls piden usar fondos urbanísticos para climatizar los colegios

Las familias del colegio Puig d’en Valls han vuelto a poner el foco en las altas temperaturas que se alcanzan en las aulas durante los meses más calurosos. La Asociación de Familias de Alumnos del centro ha registrado este jueves un escrito en el Ayuntamiento de Santa Eulària en el que reclama que parte de los 1,78 millones de euros extraordinarios ingresados por el Consistorio a raíz de un expediente urbanístico se destinen a climatizar los colegios del municipio.

La asociación propone que esta actuación se lleve a cabo de manera coordinada entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Educación y Universidades.

Según los cálculos realizados por la AFA climatizar los seis colegios de Santa Eulària supondría una inversión aproximada de 414.000 euros. Para alcanzar esta cifra, las familias toman como referencia unos 23 espacios y aulas por centro y un coste medio de 3.000 euros por aparato. La cantidad, subrayan, supondría menos del 24% de los 1,78 millones de euros recibidos por el Ayuntamiento.

"La situación ha llegado al límite"

Detrás de esta petición está la preocupación de las familias por las condiciones que soporta el alumnado durante los episodios de altas temperaturas. Desde la AFA denuncian que los niños y niñas se enfrentan cada año a olas de calor dentro de aulas sin sistemas adecuados de refrigeración.

La asociación considera que la situación “ha llegado al límite” y critica que, mientras numerosas oficinas y dependencias públicas cuentan con temperaturas reguladas, parte del alumnado continúa asistiendo a clase en espacios donde el calor puede llegar a dificultar la actividad diaria. "No es una cuestión de falta de presupuesto; es una cuestión de voluntad política y de prioridades", sostiene la AFA en su escrito. Las familias reclaman tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria que actúen de forma “inmediata y eficaz” para buscar una solución y mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos.

"La necesidad es urgente y el bienestar de los niños no puede esperar a una próxima campaña electoral", añaden desde la asociación. La AFA del CEIP Puig d’en Valls ha remitido su petición tanto al Ayuntamiento de Santa Eulària como a la Conselleria de Educación y Universidades, con el objetivo de que ambas administraciones estudien conjuntamente una solución para climatizar las aulas.