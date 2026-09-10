El alma de Adlib Ibiza viste el Museo del Traje de Madrid

Adlib Ibiza ha vuelto a mostrar en Madrid la creatividad y el carácter artesanal de la moda ibicenca. El sello protagonizó este martes 8 de septiembre un encuentro en el Museo del Traje, dentro de la programación de Omoda Madrid es Moda, con un recorrido expositivo en el que participaron trece firmas de la isla.

Esta ha sido la cuarta participación de Adlib Ibiza en el calendario de Omoda Madrid es Moda y forma parte de la campaña ‘Ibiza, siempre de moda’, impulsada por el Consell Insular de Ibiza con el apoyo del Govern balear para reforzar la proyección de la moda de la isla fuera de sus fronteras.

Durante el encuentro, modelos recorrieron diferentes espacios del Museo del Traje luciendo creaciones de Ibimoda, Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Monika Maxim Ibiza, Piluca Bayarri, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald, además de complementos de Dolors Miró Ibiza, Espardenyes Torres, K de Kosekose, S72 Hat y Elisa Pomar Ibiza.

Las propuestas mostraron las distintas formas de entender la moda desde Ibiza, desde la recuperación y reinterpretación de técnicas y elementos tradicionales hasta diseños de corte más contemporáneo, siempre ligados a la artesanía, la identidad de la isla y su carácter mediterráneo.

La consellera ejecutiva de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell de Ibiza, Maria Fajarnés, destacó que participar una edición más en Omoda Madrid es Moda supone "una oportunidad para mostrar fuera de la isla todo lo que representa Adlib Ibiza: creatividad, artesanía, tradición y una manera de hacer propia que ha sabido evolucionar sin perder su esencia".

"Adlib Ibiza es mucho más que un sello de moda; forma parte de nuestra identidad y es también una magnífica carta de presentación de Ibiza", señaló Fajarnés, quien destacó el diseño, el trabajo artesanal y el talento local que existe detrás de cada una de las piezas.

Una plataforma para la moda de autor

La presencia en Omoda Madrid es Moda permite a Adlib Ibiza reforzar su visibilidad en una plataforma vinculada a la Semana de la Moda de Madrid e impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), que apuesta especialmente por la moda de autor, los procesos artesanales y el concepto de slow fashion.

La participación del sello ibicenco continuará dentro de la programación de Omoda Madrid es Moda con el objetivo de seguir proyectando en la capital una propuesta que combina las raíces artesanales de Ibiza con el diseño contemporáneo.

Adlib Ibiza cuenta ya con 55 años de historia. Desde su nacimiento en 1971, el sello ha evolucionado manteniendo una filosofía basada en la artesanía, la libertad creativa y el respeto por las raíces de la isla, resumida en el lema que lo acompaña desde sus orígenes: "Viste como quieras, pero con gusto".