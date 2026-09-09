Vuelve la batalla por el Náutico Ibiza: el CNI y PLS, únicos aspirantes a la nueva concesión

La batalla por el futuro del Náutico Ibiza vuelve a tener a los mismos protagonistas: el Club Náutico Ibiza (CNI) y Puertos y Litorales Sostenibles SL (PLS) son las únicas entidades que han presentado oferta al concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para gestionar durante un máximo de 25 años la instalación náutico-deportiva situada en el puerto de Eivissa. El primero fue concesionario de este espacio durante prácticamente un siglo; la segunda es la empresa que tomó posesión de las instalaciones en mayo de 2024 y que las explota actualmente mediante una autorización temporal.

La apertura de las plicas, celebrada este miércoles por la mañana, confirma así que el nuevo concurso volverá a enfrentar directamente al antiguo gestor y al actual. No habrá un tercer aspirante. CNI y PLS se disputarán una concesión de enorme relevancia económica, deportiva y social para el puerto de Ibiza, aunque la pugna todavía tendrá que esperar unos días para entrar en su fase decisiva.

La Mesa de contratación ha abierto y analizado este miércoles los sobres número 1, correspondientes a la documentación administrativa, y ha encontrado deficiencias en las propuestas presentadas por los dos licitadores. La propia Mesa ha subrayado durante el acto que se trata, en todos los casos, de defectos subsanables, por lo que ninguna de las dos ofertas queda de momento fuera del procedimiento.

La Mesa de contratación ha encontrado deficiencias en las propuestas presentadas por los dos licitadores

La consecuencia inmediata es que se ha suspendido la apertura de los sobres número 2, que contienen la documentación técnica y, por tanto, los proyectos con los que CNI y PLS pretenden convencer a la Autoridad Portuaria. Los dos aspirantes deberán corregir ahora las deficiencias detectadas y, una vez completado ese trámite, la APB volverá a convocar a los licitadores para continuar con el concurso.

Tres requerimientos al Club Náutico Ibiza

En el caso del Club Náutico Ibiza, la Mesa ha señalado tres cuestiones que deberá corregir o aclarar. La primera afecta al aval presentado como garantía provisional. El documento ha sido aportado de forma manuscrita y se requiere al CNI que presente el original. El propio pliego establece que, aunque con carácter general no se exige entregar documentación original, existe precisamente una excepción para el documento acreditativo de la garantía provisional, que debe aportarse en original cuando así lo requiera la Mesa.

El segundo reparo se encuentra en el cuadro resumen del presupuesto empleado para calcular esa garantía. El Club Náutico Ibiza ha aportado dos cuadros diferentes y la Mesa considera que no queda claro cuál de ellos debe tomarse como válido. Durante el acto se ha precisado, en cualquier caso, que la garantía constituida cubre ambos presupuestos, por lo que la cuestión que deberá resolver el club es aclarar cuál es el cuadro correcto.

El tercer requerimiento al CNI afecta a uno de sus avalistas. Falta el certificado que acredite que está al corriente de pago con la Autoridad Portuaria de Baleares, otro de los documentos exigidos por las bases del concurso.

PLS deberá aclarar sus cuentas anuales

También deberá subsanar documentación Puertos y Litorales Sostenibles, la empresa que gestiona actualmente las instalaciones. En este caso, uno de los reparos está relacionado con la documentación empleada para acreditar su solvencia económica. El pliego exige presentar las últimas cuentas anuales aprobadas, mientras que PLS ha entregado unas cuentas cerradas a 31 de mayo de 2025. La Mesa ha señalado durante el acto que no puede realizar "suposiciones" sobre la documentación aportada y ha requerido a la compañía para que aclare esta circunstancia. No es una cuestión menor dentro de un concurso que establece importantes exigencias financieras. Las bases fijan un patrimonio neto mínimo de 3,3 millones de euros para poder concurrir.

La segunda deficiencia detectada en la documentación de PLS afecta al seguro de caución presentado como garantía. La Mesa ha reclamado que el documento esté firmado por la entidad emisora del seguro para que pueda considerarse válido. El modelo incluido en las bases exige precisamente la expedición y firma de la aseguradora que asume la caución ante la Autoridad Portuaria.

Una concesión de hasta 25 años

Superado este primer escollo administrativo, comenzará la verdadera competición entre ambas propuestas. El concurso contempla la concesión de 33.352,60 metros cuadrados de dominio público portuario, de los que 25.486,90 corresponden a espejo de agua y otros 7.865,60 a superficie terrestre. La duración que oferten los concursantes no podrá superar los 25 años.

El futuro adjudicatario tendrá que acometer además una profunda transformación de las instalaciones. Los cálculos elaborados por la APB manejan una inversión aproximada de 15 millones de euros para una primera fase y otros cinco millones adicionales ligados a las actuaciones que podrán desarrollarse una vez aprobado definitivamente el Plan Especial del puerto de Eivissa. Entre las intervenciones previstas se encuentran la reordenación de la lámina de agua, la construcción de un nuevo dique de abrigo, la reforma de los inmuebles existentes y actuaciones sobre el Muelle de Ribera.

Las bases obligan a destinar un mínimo de 550.000 euros anuales al proyecto deportivo, una cantidad que incluye, entre otras cuestiones, personal técnico, equipos de competición, ayudas a deportistas, organización de regatas y las escuelas de vela y piragüismo.

La autorización que ampara la actual gestión es temporal y, según documentación de la propia APB, fue otorgada el 6 de mayo de aquel año y puede prorrogarse anualmente hasta, como máximo, mayo de 2027.