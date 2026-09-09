Vota por la mejor startup de Mallorca en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

Los Premios Empresa del Año Banco Sabadell celebran la actitud de las personas que, gracias al esfuerzo que invierten en sus empresas, contribuyen a hacer avanzar el tejido empresarial. Bajo el concepto «A los que hacen», la edición de este año reconoce a quienes convierten las ideas en proyectos, afrontan retos, toman decisiones y generan un impacto real en la economía y la sociedad.

Entre todos los reconocimientos, el Premio a la Mejor Startup del Año tiene la particularidad de ser el único cuyo ganador se decide mediante la votación de los lectores de Diario de Mallorca. La votación permanecerá abierta hasta este domingo, 13 de septiembre, y el nombre de la empresa ganadora se dará a conocer, junto con los del resto de categorías, en la gala que se celebrará el 29 de septiembre en la finca Son Mir.

Los lectores pueden participar en la elección de la Mejor Startup siguiendo las instrucciones de aquí debajo:

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Criterios recomendados

A la hora de escoger a la ganadora se sugiere tener en cuenta aspectos como la originalidad y la fortaleza de la propuesta de valor, el carácter innovador de su línea de negocio, su desarrollo tecnológico, la escalabilidad de su modelo y su contribución a mejorar la vida de los ciudadanos. También se valorarán el impacto económico de su actividad y los éxitos cosechados durante el último año.

Las candidatas a Mejor Startup

Las cuatro empresas seleccionadas desarrollan proyectos vinculados a ámbitos como la salud digital, la inteligencia artificial aplicada al turismo, la digitalización hotelera y la tecnología blockchain. Se trata de IKI Health, DeepUpsell y Hotelverse Technologies, nacidas en el año 2022; y de Not Just Code, activa desde 2018.

IKI Health es una plataforma digital dirigida al sector sanitario que conecta a profesionales, clínicas y pacientes mediante herramientas de gestión, comunicación y salud digital. Soluciones destinadas a los diferentes actores del sector, en un mismo entorno.

DeepUpsell apuesta por llevar la inteligencia artificial al sector hotelero a través de una solución aplicada al upselling. Su herramienta se integra con el PMS del hotel para identificar durante el check-in oportunidades de venta adicional y venta cruzada. Permite detectar posibles servicios o productos adicionales que ofrecer al huésped durante uno de los momentos clave de su estancia.

Hotelverse Technologies desarrolla gemelos digitales de hoteles que permiten a los huéspedes explorar visualmente el establecimiento y seleccionar exactamente la habitación que desean antes de realizar la reserva. Una nueva forma de abordar la reserva hotelera, dando al cliente más información y capacidad de elección antes de llegar al alojamiento.

Not Just Code (NJCODE) es un proveedor de soluciones empresariales basadas en blockchain que ayuda a las organizaciones a desarrollar productos descentralizados y plataformas de trazabilidad, tokenización y automatización de procesos. La compañía aplica esta tecnología al desarrollo de herramientas destinadas a cubrir diferentes necesidades de digitalización y gestión de procesos empresariales.

«A los que hacen»

La nueva edición de los galardones realza el concepto «A los que hacen», que busca reconocer las decisiones, el esfuerzo, la capacidad de adaptación, la innovación aplicada, el recorrido y el impacto generado para alcanzar los resultados visibles. La gala de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell se celebrará el 29 de septiembre en la finca Son Mir, donde se conocerán los ganadores de todas las categorías. Antes, los lectores tienen hasta este domingo 13 de septiembre para decidir cuál de las cuatro candidatas merece convertirse en la Mejor Startup del Año.

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Fuente: Diario de Mallorca