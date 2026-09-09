"Dormimos en la playa": así fue el viaje exprés a Ibiza de Mary-Anne, una joven británica que pasó sólo 16 horas en la isla

Viajar a Ibiza durante apenas 16 horas y sin reservar hotel. Ese fue el plan de Mary-Anne, una joven británica amante de los viajes y la moda que ha compartido en Instagram cómo fue su escapada exprés a la isla junto a su novio y su mejor amiga, Paris.

"Voy a Ibiza por menos de 24 horas y vas a venir conmigo", comienza explicando en el vídeo, publicado bajo el título 'This is your sign to go to Ibiza for 24hrs!' ('Esta es tu señal para ir a Ibiza por 24 horas'). El motivo principal del viaje era acudir a Pacha para ver a Disclosure and Kaytranada. El grupo tomó un vuelo desde Gatwick justo después de la jornada laboral.

El ambiente festivo comenzó incluso antes de aterrizar. "Todo el mundo bebía, tocaba música. Fue muy divertido", relata sobre el trayecto hasta Ibiza.

Directos a Platja d’en Bossa y después a Pacha

Nada más llegar a la isla, se desplazaron hasta Platja d’en Bossa para dejar en una consigna las bolsas que llevaban con bañadores y ropa de recambio antes de dirigirse a Pacha, donde llegaron alrededor de las dos de la madrugada.

"Pacha es un gran club. Fue muy agitado, pero nos divertimos mucho", asegura. Hacia las cuatro de la mañana, Mary-Anne reconoce que estaba completamente entregada a la noche: "Honestamente, estaba pasando la mejor noche de mi vida".

La fiesta terminó prolongándose hasta las seis de la mañana. "No pensaba que pudiera estar en la discoteca hasta las 6 de la mañana, pero el tiempo pasó tan rápido", explica.

Una larga cola para coger taxi

El principal contratiempo llegó a la salida del club. Según relata la joven, conseguir un taxi resultó complicado por la cantidad de gente que esperaba. Mary-Anne asegura que algunos coches intentaban cobrar cantidades muy elevadas por trayectos cortos. "La gente estaba tratando de cobrar 150 euros por un viaje de ocho minutos. No lo hicimos", señala.

El grupo optó por caminar durante unos minutos antes de volver a intentar encontrar transporte. "Caminamos ocho minutos y conseguimos un taxi por 15 euros", explica.

Amanecer y dormir en la playa

Desde allí regresaron a Platja d’en Bossa, recogieron sus pertenencias y se dirigieron directamente a la playa. "Vimos salir el sol y fue muy bonito", relata Mary-Anne. Después de toda una noche sin dormir, llegó el momento de descansar: "Luego era hora de dormir en la playa".

La joven se despertó alrededor de las nueve de la mañana y fue a comprar agua, comida y un café. Dos horas después, el cansancio empezaba a hacer mella, pero todavía quedaba tiempo para comer antes de emprender el regreso. "A las 11 de la mañana estaba muy hambrienta. Necesitaba comida", explica. El grupo decidió entonces comer paella.

Para ese momento, Mary-Anne reconoce que su energía estaba prácticamente agotada. "Ya estaba muy cansada y quería volver a casa", señala.

Tras grabar algunos vídeos para TikTok, los tres se dirigieron directamente al aeropuerto para regresar al Reino Unido. "No tenía energía", cuenta sobre el tramo final del viaje.

Una vez de vuelta, continuaron el trayecto en tren hasta casa y se despidieron de Paris. Así terminó una escapada a Ibiza marcada por una noche de fiesta, el amanecer en la playa y varias horas de descanso sobre la arena, todo ello sin reservar una habitación de hotel.