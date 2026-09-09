Duro enfrentamiento en el Parlament a cuenta de las Urgencias del hospital de Ibiza

La consellera de Salud, Manuela García, ha reiterado la mañana de este martes en el pleno del Parlament que llevan meses trabajando para reorganizar el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses con medidas concretas como la incorporación de pediatras, entre otras novedades. Durante la sesión, la consellera también ha señalado que este año se han atendido en el servicio 38.355 urgencias, un 4 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2025. En cuanto al tiempo para la resolución de casos, los pacientes han aguardado 6,7 horas frente a las 9,2 horas de espera durante el mandato progresista, ha dicho.

En esta legislatura, además, las Urgencias se han reforzado con cuatro médicos, 18 enfermeras y 10 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, ha indicado la consellera, respondiendo así la pregunta de la diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera si continúa considerando que no hay colapso en las Urgencias de Can Misses. Fernández ha lamentado que, este verano, se ha visto "muy poco" a la consellera por la isla, más teniendo en cuenta la situación del servicio.

García, por su parte, ha pedido disculpas a los usuarios que han tenido que esperar más de la cuenta en las Urgencias de Can Misses y ha recordado que han mantenido numerosas reuniones para reorganizar el servicio, "muy maltrecho" después de la gestión de los socialistas la pasada legislatura. "Lecciones de usted, ni una", ha espetado García.

Fernández ha afirmado que ahora la consellera reconoce el colapso en las Urgencias y le ha instado a negar en Ibiza esta situación ante los profesionales del servicio. "¿Ahora se pondrá a trabajar cuando queda poco para las elecciones?", ha preguntado también Fernández, recordando que hace meses advirtieron a la consellera sobre este colapso.