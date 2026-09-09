En Directo
Meteorología
Sigue la evolución del tiempo en directo: alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas con granizo
Emergencias pide precaución y que se eviten los desplazamientos
La Dirección General de Emergencias ha pedido a la población que extreme la precaución y las medidas de autoprotección ante el episodio de lluvias, tormentas y viento previsto para este miércoles 9 de septiembre en el conjunto de las Illes Balears, que afectará a las Pitiusas. AL aemet ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas y el aviso amarillo por mala mar.
Verónica Carmona
Alerta naranja
Emergencias avisa: el tramo más intenso del temporal llegará esta tarde a Ibiza y Formentera
La Dirección General de Emergencias e Interior ha pedido este miércoles precaución y prudencia ante el episodio de lluvias, tormentas y viento previsto para las próximas horas en todas las Illes Balears y mantiene activada la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos las PItiusas y el resto del archipiélago.
Redacción Digital
Transporte aéreo
Retrasos en el aeropuerto de Mallorca
El aeropuerto de Palma vive este miércoles una complicada jornada con retrasos generalizados que se van a mantener todo el día. La tormenta que ha caído esta mañana en Barcelona más la previsión de mal tiempo también esta tarde en el Mediterráneo, con especial virulencia prevista en Baleares van a dificultar el transporte aéreo.
El aeropuerto de Ibiza opera con normalidad por el momento, según la web de Aena Infovuelos.
Redacción Digital
Aviso naranja
La tormenta llega a Mallorca
La alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento en Baleares ya está dejando las primeras intensas precipitaciones en zonas como Palma y Manacor, con pequeñas inundaciones en algunas calles. Además, ya se han registrado rachas de viento de hasta 88 kilómetros por hora en Capdepera, 69 en el puerto de Sóller, 68 en Llucmajor y 64 en Petra.
Redacción Digital
Radar
Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
Ibiza y Formentera afrontan este miércoles una jornada de tiempo adverso, con avisos de nivel naranja por lluvias y tormentas y alertas amarillas por precipitaciones, tormentas y fenómenos costeros que se prolongarán hasta la mañana del jueves. La situación más complicada se espera entre las 12 y las 20.59 horas, cuando estará activo el aviso de peligro importante por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de 100 litros en 12 horas. Según la previsión, esos 100 litros podrían concentrarse incluso en un periodo de apenas tres o cuatro horas, lo que refuerza la intensidad potencial del episodio.
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
- «No podemos ni dormir». Vecinos de Jesús protestan por el plan piloto de peatonalización
- Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
- El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
- La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
- Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
- Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'