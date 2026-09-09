Sigue la evolución del tiempo en directo: alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas con granizo

Transporte aéreo

Retrasos en el aeropuerto de Mallorca

El aeropuerto de Palma vive este miércoles una complicada jornada con retrasos generalizados que se van a mantener todo el día. La tormenta que ha caído esta mañana en Barcelona más la previsión de mal tiempo también esta tarde en el Mediterráneo, con especial virulencia prevista en Baleares van a dificultar el transporte aéreo.

El aeropuerto de Ibiza opera con normalidad por el momento, según la web de Aena Infovuelos.