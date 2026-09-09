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Sigue la evolución del tiempo en directo: alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas con granizo

Emergencias pide precaución y que se eviten los desplazamientos

Tormenta en Cala Carbó (archivo).

Tormenta en Cala Carbó (archivo). / DI

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Redacción Digital

Ibiza

La Dirección General de Emergencias ha pedido a la población que extreme la precaución y las medidas de autoprotección ante el episodio de lluvias, tormentas y viento previsto para este miércoles 9 de septiembre en el conjunto de las Illes Balears, que afectará a las Pitiusas. AL aemet ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas y el aviso amarillo por mala mar.

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