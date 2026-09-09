Santa Eulària toma medidas ante la llegada del temporal en Ibiza: estas son las actividades que quedan suspendidas

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la previsión de lluvias continuadas e intensas en Baleares, con una precipitación acumulada que podría alcanzar los 100 mm en 12 horas y que, en algunos puntos, podría concentrarse en apenas tres o cuatro horas.

El aviso naranja permanecerá activo hasta que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la dirección general de Emergencias e Interior lo den por finalizado. La previsión contempla precipitaciones de hasta 40 mm en una hora, tormentas fuertes, chubascos intensos, rachas de viento superiores a los 90 km/h y posibilidad de granizo. Además, se activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en todas las Illes Balears.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha establecido distintas medidas para las actividades deportivas. En las instalaciones deportivas cubiertas, los responsables y organizadores deberán extremar la vigilancia y adoptar las medidas necesarias en función de la evolución de la situación meteorológica, priorizando en todo momento la seguridad de los participantes.

Prohibiciones al aire libre

En las instalaciones deportivas al aire libre se suspenden todas las actividades deportivas y entrenamientos que impliquen la participación de categorías de menores de edad. Para el resto de las actividades, la federación o club responsable deberá, como mínimo, modificar el lugar de celebración o suspender temporalmente la actividad en función de la evolución meteorológica.

También se suspenden todas las actividades, competiciones y entrenamientos previstos al aire libre fuera de instalaciones deportivas, así como todas las actividades, competiciones y entrenamientos programados en el medio natural.

"El Ayuntamiento de Santa Eulària pide a la ciudadanía que extreme las precauciones y siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia", finaliza el Consistorio en una nota.