Sant Josep cierra cuatro instalaciones municipales por la noche por seguridad

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha un nuevo servicio de seguridad en varias instalaciones municipales con el objetivo de controlar su apertura y cierre y velar por su correcto uso. A partir de ahora, los espacios incluidos en este dispositivo permanecerán abiertos de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, mientras que durante el horario nocturno estarán cerrados.

El nuevo servicio afectará al cementerio de Sant Francesc, el cementerio de Sant Jordi, las pistas de Can Raspalls y el polideportivo de Can Burgos. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende reforzar el control sobre el uso de estas instalaciones y garantizar una supervisión regular de sus horarios de apertura y cierre.