Seguridad
Sant Josep cierra cuatro instalaciones municipales por la noche por seguridad
Los espacios abrirán todos los días de 9 a 21 horas
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Ibiza
El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha un nuevo servicio de seguridad en varias instalaciones municipales con el objetivo de controlar su apertura y cierre y velar por su correcto uso. A partir de ahora, los espacios incluidos en este dispositivo permanecerán abiertos de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, mientras que durante el horario nocturno estarán cerrados.
El nuevo servicio afectará al cementerio de Sant Francesc, el cementerio de Sant Jordi, las pistas de Can Raspalls y el polideportivo de Can Burgos. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende reforzar el control sobre el uso de estas instalaciones y garantizar una supervisión regular de sus horarios de apertura y cierre.
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