"No es agradable salir de tu casa y encontrarse con ratas paseándose", denuncia un vecino del centro de Ibiza

Un vecino de Ibiza ha denunciado la presencia diaria de varias ratas de gran tamaño en los bajos de una comunidad de propietarios situada frente al edificio de Correos, al final de la avenida Isidor Macabich, concretamente en la parte posterior del inmueble. Según explica en un escrito remitido a Diario de Ibiza, en la zona se pueden llegar a observar “como mínimo hasta siete ratas de gran tamaño, tanto de día como de noche”.

El vecino asegura que la situación no es nueva y que ya se ha comunicado en varias ocasiones tanto a la Línea Verde municipal como al administrador de la finca. Sin embargo, sostiene que el problema continúa sin que, hasta el momento, se hayan adoptado medidas efectivas para solucionarlo. Aunque reconoce que la responsabilidad de controlar y erradicar una posible plaga en las zonas comunitarias corresponde a la comunidad de propietarios afectada, afirma que “hasta la fecha no se aprecia ninguna actuación dirigida a solucionar esta situación”.

A.N

La queja no se limita a la presencia de los animales, sino también a las molestias que ocasionan a quienes viven o pasan habitualmente por la zona. “No es agradable salir del portal de tu propia vivienda o de una consulta médica y encontrarse con estos roedores paseándose libremente delante de todos, con total normalidad”, señala el vecino.

El denunciante considera además que la situación afecta directamente a la calidad de vida de los residentes y de las personas que transitan por este punto de la ciudad. En su escrito, reclama que el problema se trate como una cuestión de salud pública y advierte de que por la zona pasan diariamente numerosas personas mayores, niños y familias. “Consideramos que se trata de un problema de salud pública que no debe ser ignorado”, señala, antes de reclamar una intervención de las administraciones competentes.

Pide una inspección urgente de la zona

El vecino solicita expresamente que se inspeccione el entorno y se adopten las medidas necesarias para acabar con la presencia de los roedores. “Solicitamos la intervención urgente de las autoridades competentes para que se inspeccione la zona y se adopten las medidas necesarias que garanticen la salud y la seguridad de los ciudadanos”, concluye.

La denuncia llega apenas unas horas después de que vecinos de la calle Mediterrània, en Platja d’en Bossa, alertaran también de una elevada presencia de ratas en torno a un solar abandonado situado junto a la avenida Pere Matutes Noguera.

DI

En este caso, los residentes aseguran que los roedores salen del terreno y se acercan hasta los contenedores atraídos por las bolsas de basura depositadas en el exterior. Algunos vecinos llegan a afirmar que por las noches pueden verse “decenas” de ratas en la zona.