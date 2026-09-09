El rincón favorito de las ratas en Ibiza: "Vas con miedo a tirar la basura porque hay decenas"

"Debe ser el rincón favorito de las ratas en la ciudad de Ibiza. Hay decenas", afirma un vecino de la calle Mediterrània, en la zona de Platja d'en Bossa que aún pertenece al municipio de Ibiza, cuando ve los vídeos que otro vecino de la vía ha enviado a este diario. En ellos se ve cómo estos "marditos roedores", como diría Silvestre, se dan un festín en los contenedores que hay al final de la calle. Los animales aprovechan que hay bolsas de basura fuera de los contáiners para comer todo lo que pueden.

La estampa no sorprende a los vecinos. Ni la de la basura en la calle, ya que es habitual que tanto residentes como turistas la dejen en el suelo en vez de dentro, para no tener que tocarlos, ni la de las ratas. "Hace años que este solar está plagado", apunta otro vecino. Los animales viven en un terreno en la esquina entre la calle Mediterrània y la avenida Pere Matutes Noguera, uno de los pocos que quedan sin edificar en la zona. Está lleno de maleza, de suciedad, y desde hace un tiempo tiene una de las paredes del vallado rota. Los vecinos hace tiempo que alertan de los peligros que supone el mal estado en el que se encuentra el solar. No sólo es un nido de ratas sino que, con las altas temperaturas y la maleza seca, es un polvorín si alguien tira alguna colilla o desechos de cristal que puedan prender con el sol.

A. Sala

"Hay noches que vas con miedo a tirar la basura porque hay decenas", comenta otra vecina. En el vídeo grabado esta última noche se puede ver, de hecho, cómo el vecino las va contando. Primero ve dos en el banquete y luego descubre una más en la acera, junto a la valla del solar. Pero segundos después comienza a ver más y sigue contando. Esta redactora ha visto escenas similares por las mañanas cuando pasea a su perra. Al menos diez roedores en la acera de la avenida Pere Matutes Noguera, royendo los restos de comida del suelo tan tranquilas y saliendo despavoridas al calor de su solar al acercarse algún viandante mañanero.

Roedores y basura, la combinación perfecta

Los vecinos denuncian la falta de limpieza en la zona. En la acera de la calle han llegado a pasar días y días sin que se limpiara, por ejemplo, algún resto de vómito, y están hartos de ver a personas orinando junto a los contenedores o pegados a la valla, dirigiendo el chorrito al interior del terreno, eso cuando no se los encuentran, directamente, regando con urea sus portales o los muros de los edificios. De la misma manera, denuncian el incivismo de la gente que tira la basura fuera del horario o deja las bolsas fuera de los contenedores. "Al principio de la temporada antes de las ocho de la tarde, cuando se puede ya tirar la basura, el contenedor estaba lleno y a esa hora ya te encontrabas una montaña de bolsas al lado. Luego pusieron un segundo contáiner, pero mucha gente seguía dejándola fuera para no tener que tocar el contenedor", explica otra de las vecinas.

De la misma manera, destacan que muchos de quienes se alojan en los alquileres ilegales en pisos de la calle dejan las bolsas en los portales o en los alcorques de los árboles. "No sé si es que en sus lugares de origen la recogen así o es que pasan de ir a los contenedores, que están a sólo unos metros", denuncian. Esto, señalan, atrae a las decenas de ratas que han hecho del solar su hogar.