La Pimeef se desmarca de la protesta contra la ampliación del aeropuerto de Ibiza pero rechaza un proyecto que permita más crecimiento turístico

La Pimeef no participará como institución en la manifestación convocada para el próximo 20 de septiembre contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza, aunque comparte buena parte de las reivindicaciones planteadas por los colectivos que impulsan la protesta y se compromete a defenderlas en sus próximos encuentros con Aena. La patronal pitiusa mantuvo este martes un encuentro en su sede con Marina Ferrer, de la Associació de Joves d’Eivissa (AJE), y Antònia Cirer y Esperança Marí, del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), para analizar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza y valorar sus posibles consecuencias para la isla.

Durante la reunión, las representantes de la AJE y del IEE trasladaron su preocupación ante la posibilidad de que la ampliación aeroportuaria comporte un incremento importante del turismo y de la masificación que ya sufre Ibiza, además de una eventual afectación al Parque Natural de ses Salines. Según expusieron ambas organizaciones, el proyecto supone una amenaza para los residentes de la isla al poder agravar problemas ya existentes como las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de agua o el exceso de ocupación del territorio.

La Pimeef recuerda la versión de Aena

Por su parte, la Pimeef recordó que en la reunión celebrada el pasado mes de julio en la sede del Consell de Ibiza, Aena defendió, ante las críticas generalizadas de diversos colectivos, que el proyecto pretende únicamente adaptarse a normativas europeas de seguridad, entre ellas la separación física de los pasajeros procedentes del espacio Schengen, y mejorar las instalaciones aeroportuarias sin ampliar el territorio ocupado por el aeropuerto.

La patronal recordó también que tanto la propia Pimeef como la mayoría de los participantes en aquel encuentro reclamaron a Aena que, antes de acometer determinados estudios y proyectos, abordase de forma seria la ordenación de los accesos al aeropuerto, los aparcamientos y el propio interior de las instalaciones. En este sentido, la organización empresarial alude a una percepción de obras permanentes sin que las mejoras resulten evidentes y, por el contrario, con la sensación de que cada año se agravan determinados problemas relacionados con la movilidad o los vertidos.

Pese a compartir muchas de las preocupaciones planteadas durante el encuentro, la Pimeef ha decidido no sumarse institucionalmente a la manifestación del 20 de septiembre. La patronal señala que no participará "como institución en la manifestación convocada para el día 20 de septiembre por la AJE”, aunque añade que anima a sus asociados "a asistir a título individual si lo consideran conveniente”.

Al mismo tiempo, la Pimeef asegura que hace suyas la mayoría de las peticiones planteadas durante la reunión y agradece haber podido recibir de primera mano la información aportada por la Associació de Joves d’Eivissa y el Institut d’Estudis Eivissencs. La patronal se comprometió además a defender estas reivindicaciones en los próximos encuentros que se celebren con Aena cuando se presente el proyecto definitivo que pretende ejecutar en el aeropuerto de Ibiza.

Rechazo a un crecimiento “absolutamente ilógico”

Según la nota difundida por la Pimeef, durante la reunión existió consenso entre todos los participantes en torno a la necesidad de que cualquier actuación en el aeropuerto cuente con el respaldo de las instituciones locales. En concreto, se coincidió en que “la sociedad civil ibicenca no puede aceptar ningún proyecto de ampliación o reforma que no esté consensuado con las instituciones locales ni permita un crecimiento absolutamente ilógico cuando justamente la isla pretende ir en una línea de contención de los flujos turísticos”.

De esta manera, aunque la patronal no se integra formalmente en la convocatoria del 20 de septiembre, sí se alinea con buena parte del planteamiento de fondo expresado por los colectivos contrarios a una ampliación que pueda traducirse en una mayor capacidad turística de la isla.

Otro de los puntos que concitó el acuerdo de las organizaciones presentes fue la reivindicación de una mayor participación de las instituciones de Ibiza en la gestión del aeropuerto. Todas las asociaciones valoraron de forma muy positiva la toma en consideración de la Ley de cogestión aeroportuaria, que permitiría una participación efectiva de las administraciones locales en los órganos de gestión de la infraestructura. En concreto, plantean que estén representados el Ayuntamiento de Sant Josep, el Consell de Ibiza y el Govern balear, con el objetivo de que las decisiones que afecten al futuro del aeropuerto no se adopten al margen de las instituciones de la isla.