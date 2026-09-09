Panta, el hombre de 75 años que lleva 20 viviendo en una cueva: "Aquí estoy mejor, no pagas nada y eres libre"

Panta Petrovic, un hombre serbio de 75 años, lleva alrededor de dos décadas viviendo en una cueva situada entre las montañas. Allí ha construido una vida alejada de la ciudad, rodeado de animales y en contacto con la naturaleza, una elección que, asegura, no cambiaría.

Su historia ha sido recogida por The Pillow, un canal de YouTube formado por jóvenes italianos que viajan por distintos lugares para conocer formas de vida poco habituales. En esta ocasión se desplazaron hasta Pirot, en el sur de Serbia, para conocer a Panta.

"Aquí estoy mejor. No tienes que pagar la luz, no tienes que pagar el agua, no tienes que pagar nada. Y luego está la libertad", explica.

De mecánico en barcos de carga a vivir entre montañas

Antes de instalarse en la cueva, Panta trabajó durante 21 años como mecánico en barcos de carga. Tras regresar a Serbia decidió abandonar ese modo de vida y alejarse de la sociedad.

Actualmente vive con numerosos animales y obtiene lo necesario para subsistir gracias a una prestación del Estado, la pesca y los alimentos que consigue cuando acude al pueblo más cercano.

Gran parte de su aimentación proviene de la naturaleza. / YouTube / THE PILLOW

Uno de sus principales problemas son los lobos, que han atacado en varias ocasiones a sus animales.

"Los lobos me han atacado tres veces. Me han matado tres cabras y cinco cabritos. Antes tenía las cabras en la cueva, pero ahora las he trasladado a unos 300 metros de aquí. Para mí ha sido difícil porque estaban preñadas. Es algo muy triste", relata.

"Los otros lobos viven en las ciudades"

Pese a esos ataques, Panta considera que el verdadero peligro no está en la montaña, sino en las ciudades y las instituciones.

"Estos lobos matan a los animales, pero no matan a las personas. Los otros lobos, los que viven en las ciudades, esos sí matan. Los tribunales, la policía, el Gobierno... ellos matan. Son peligrosos", sostiene.

Parte de su alimentación procede también de lo que encuentra en la naturaleza. Pesca únicamente lo que necesita y recoge plantas y frutos silvestres que conoce desde hace años.

En sus visitas al pueblo también recoge alimentos que, de otra forma, le resultarían difíciles de conseguir.

"Cuando voy, en las escuelas, los niños tiran bocadillos, plátanos, yogures y un montón de cosas. Yo lo meto todo en una bolsa, me lo llevo aquí y tengo suficiente para una semana", explica.

El motivo por el que decidió dejar de trabajar

Panta asegura que uno de los motivos que le llevaron a abandonar su anterior vida fue el miedo a la gente.

"El miedo. No al trabajo, sino a la gente. Si te peleas con alguien, te mata; te tira al mar. ¿Cuánta gente ha sido engullida por el mar? Nadie sabrá nunca qué les pasó. Era una vida frenética y mala. No eres libre", afirma.

Desde entonces, no se plantea volver a vivir en una ciudad.

"No, nunca querría vivir allí. Esto me ha alargado la vida. Estar aquí me permite estar sano. Allí hay contaminación y una fábrica de neumáticos. Si me hubiera quedado, no habría llegado a mi edad. Aquí me siento fuerte", asegura.

"Hemos nacido para morir"

Panta también responde con naturalidad cuando le preguntan si tiene miedo a la muerte.

"A mí me gustaría morir ahora, porque el cuerpo se va abajo y el alma va con Dios. Hemos nacido para morir. Cuando lo entiendes, ya está. Quiero morir, pero con salud, y me gustaría que Dios me avisara diez minutos antes para poder divertirme un poco con la música", concluye.

Fuente: Regió7