Nuevas Generaciones Ibiza recoge material escolar para Cruz Roja hasta el 18 de septiembre

Nuevas Generaciones de Ibiza ha puesto en marcha una campaña solidaria de recogida de material escolar en favor de Cruz Roja con el objetivo de ayudar a las familias que más lo necesitan y facilitar que niños y jóvenes de la isla dispongan de los recursos básicos para comenzar el curso.

La iniciativa está encabezada por Lorenzo Aznárez, vicesecretario de Acción Política y Social de NNGG Eivissa, quien ha señalado que la campaña pretende ir más allá de la recogida de material. “Esto va mucho más allá de un cuaderno, un boli o unos lápices de colores. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y la ilusión de empezar las clases con todo lo necesario para aprender, avanzar y construir el futuro que sueñan”, ha afirmado.

NNGG Eivissa sostiene que la educación es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y considera que el acceso al material escolar básico no debe convertirse en una dificultad añadida para las familias. La organización defiende también que la solidaridad de la sociedad debe ir acompañada de medidas concretas por parte de las administraciones. En este sentido, reivindica las políticas que, según señala en su comunicado, impulsa el Partido Popular, “desde la consolidación de escoletas 0-3 gratuitas que faciliten la conciliación, hasta una red de comedores escolares accesible y el refuerzo de las ayudas directas para las familias”.

La campaña está abierta a ciudadanos, empresas y entidades que quieran colaborar aportando material escolar nuevo o en buen estado. Se pueden donar libretas, mochilas, estuches, bolígrafos, lápices de colores, carpetas y cualquier otro tipo de material escolar que se encuentre en condiciones adecuadas.

De hoy al 18 de septiembre

La recogida se realizará desde este miércoles 9 de septiembre hasta el viernes 18 de septiembre en la sede insular del Partido Popular, situada en la calle Catalunya, 27, Entresuelo A. El horario será de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Los viernes por la tarde la sede permanecerá cerrada. Todo el material recogido se entregará a Cruz Roja, que se encargará de distribuirlo entre las familias y menores que lo necesiten.

NNGG Eivissa anima a los ibicencos a participar en la campaña y recuerda que “un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia” para muchos niños y jóvenes de la isla. “Queremos que ningún niño tenga que empezar el curso preocupado por si tendrá o no una mochila, unos cuadernos o unos lápices. Entre todos podemos conseguir que comiencen las clases con ilusión, con dignidad y con las mismas oportunidades que los demás”, concluye Aznárez.