De la música a la literatura: 15 jóvenes de Ibiza protagonizan las nuevas agendas escolares

Los integrantes del joven grupo de rock Little Green Hippo, Júlia Bueno de la Osa, de 12 años, la nadadora Renée Álvarez, de 13, o la escritora Ana Serrano Torres, de 16, son algunos de los 15 protagonistas ibicencos o arraigados en la isla que ilustran las agendas escolares para el curso 2026-2027, impulsadas por el Consell de Ibiza a través del Centro de Estudios y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) y dirigidas al alumnado de Secundaria de la isla.

En total, de momento se han distribuido 4.881 agendas de Secundaria en los institutos de Ibiza. En sus páginas aparecen distintos jóvenes referentes locales, retratados a modo de grafiti y acompañados de una breve frase motivacional. Las agendas también incluyen consejos para mantener relaciones sentimentales saludables y relaciones sexuales responsables, así como recomendaciones para fomentar la igualdad, romper con la masculinidad frágil y cuestionar los estereotipos. Además, incorporan mensajes para prevenir el consumo de sustancias adictivas y el uso de vapeadores, junto con recomendaciones para adoptar hábitos saludables relacionados con el deporte, entre otros aspectos.

Varios de los jóvenes protagonistas han asistido a la presentación de las agendas en la sede del Consell de Ibiza. Es el caso de los integrantes de Little Green Hippo, que se muestran felices por aparecer en ellas, aunque bromean con su deseo de "que no les pinten las caras otros alumnos". Por su parte, Ana Serrano, tras posar con varios ejemplares, habla de sus planes de futuro y adelanta que ya trabaja en una nueva obra: "Ya llevo diez capítulos escritos de mi segundo libro".

Cifra de agendas de Primaria distribuidas

A las de Secundaria se suman 4.219 agendas de Primaria distribuidas por el Consell de Ibiza. Además, este año el proyecto se amplía con otras 575 financiadas por el Ayuntamiento de Ibiza, que permitirán que la iniciativa llegue también al alumnado de primero y segundo de Primaria de siete centros educativos de Vila.

En las agendas de Primaria, las protagonistas de las ilustraciones son sa Colla de ses Sargantanes, cuatro pequeñas lagartijas que acompañarán al alumnado a lo largo del curso y ofrecerán distintos consejos destinados a fomentar su bienestar físico, mental y social.

Los jóvenes seleccionados representan, según destaca la consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell Ferrer, a "referentes de una sociedad que debe ser justa e inclusiva". "Ellos [en referencia a los jóvenes] son los que nos ayudan, en muchos casos, a nosotros, los adultos, y están haciendo tantas y tantas cosas bonitas. Al final, no solo sois el futuro, también el presente, y debéis reivindicar que os escuchemos", añade Escandell.

Por su parte, la concejala de Igualdad e Infancia del Ayuntamiento de Ibiza, Sara Barbado, explica que esta colaboración responde a una demanda de los propios centros para que el proyecto del Cepca pudiera llegar también a los dos primeros cursos de Primaria. "Queremos que estas agendas sean mucho más que un instrumento de organización escolar y que sirvan para acercar al alumnado contenidos que fomenten el respeto, la igualdad de oportunidades, la convivencia y la corresponsabilidad", señala.