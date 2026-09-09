Cubatas en el baño y latas escondidas: Miguel, camarero de Ibiza, estalla contra los cruceristas "feos y sucios"

El camarero e influencer Miguel Ángel Torres ha publicado un reel en Instagram en el que carga con dureza contra el comportamiento de algunos turistas que llegan a Ibiza en crucero. En el vídeo, grabado desde Platja d'en Bossa, relata distintas situaciones que, según asegura, ha vivido mientras trabajaba atendiendo una terraza.

Torres comienza cuestionando la idea de que los pasajeros de cruceros dejen un gasto importante en los negocios de la isla. Según afirma, a Ibiza llegan cada semana varios barcos y muchos de sus pasajeros acuden a cafeterías, restaurantes y terrazas con comida y bebida propia. "Llegan con mochilones como si vinieran de tienda de campaña, cargados de bocadillos, cargados de latas", señala.

El camarero asegura además que algunos clientes intentan esconder las bebidas cuando se les comunica que no pueden consumirlas en la terraza. "Se las esconden detrás de las sillas, se las esconden por el suelo", relata.

"Se hacen los cubatas en el lavabo"

Una de las situaciones que más critica es la que, según cuenta, ha descubierto varias veces en los baños del establecimiento. Torres afirma haber encontrado a adultos preparando sus propias bebidas con hielo, refrescos y alcohol comprado fuera.

"Ya van como cuatro o cinco veces que he pillado a gente adulta haciéndose los cubatas en el lavabo", explica.

También asegura haber atendido mesas numerosas con consumiciones mínimas. Como ejemplo, menciona grupos que piden "dos agüitas con gas para compartir con cinco vasos" o un refresco para repartir entre varios niños.

Torres sostiene que esas situaciones le hacen estar especialmente pendiente cuando observa movimientos de bolsas, latas o continuas visitas al baño.

Críticas por la suciedad

El camarero también reprocha a algunos de estos visitantes el estado en el que, según afirma, dejan la terraza y los aseos. "Te dejan todo guarro, todo desordenado, todo sucio", asegura en el vídeo, en el que también se queja de los residuos procedentes de productos comprados fuera del establecimiento.

Su crítica termina con una petición contundente: "Ojalá que se acaben pronto los cruceros". Torres añade que, a su juicio, "se están cargando la isla". El mismo tono mantiene en el texto que acompaña la publicación de Instagram, donde escribió: "Ojalá dejen de venir pronto los cruceros aquí a Ibiza porque son una ruina, gente sin un duro, gente fea y sucia".