La marcha nórdica gana terreno entre los mayores de 50 años: "Pasé de apenas tener masa muscular a una movilidad perfecta"

La marcha nórdica atraviesa un momento de crecimiento en España, especialmente entre las personas mayores de 50 años. La disciplina, nacida en Finlandia como método de entrenamiento para esquiadores y basada en caminar utilizando bastones, cuenta ya con decenas de miles de practicantes y comienza también a recibir el respaldo de las administraciones.

Guillermo Solana conoce bien esta modalidad. En agosto de 2021, cuando tenía 52 años, sufrió un grave accidente de tráfico después de practicar barranquismo en la zona de Panticosa. Su coche chocó contra un autobús y pasó seis días en la UCI, con la espalda destrozada, los pulmones perforados y numerosas secuelas.

Los médicos le dijeron que había tenido suerte de salvar la vida y que quizá podría volver a caminar con normalidad. "Estuve bastante grave. Los médicos me decían que mi única recuperación sería estar tumbado, caminar y volverme a tumbar", recuerda.

Tiempo atrás, una expareja le había enseñado la técnica del nordic walking. Durante su recuperación decidió recurrir a los bastones.

"Fue muy duro. Apenas tenía masa muscular, pero empecé poco a poco con los bastones. De un portal a otro. Cuando los médicos me veían no se lo podían creer, decían que era una recuperación espectacular".

Cinco años después, asegura que no tiene dolores y que su movilidad es "perfecta". "Todo fue gracias a la marcha nórdica", afirma.

Solana dejó entonces su trabajo como técnico de sonido y comenzó a formarse en esta disciplina. "Vi que la marcha nórdica era muy efectiva. Tenía que enseñarla para ayudar a otras personas", explica.

Actualmente es fundador y director de Nordicamos, un club que imparte clases a cientos de personas en distintos puntos de la sierra de Madrid.

"Cuando alguien viene y te dice que tiene dolores aquí o allá, no hay ningún problema. Si puedes caminar, puedes hacer marcha nórdica; aunque no estés bien físicamente, puedes practicarla", sostiene.

Una edad media de 52,5 años

Un estudio universitario publicado en la Revista Española de Educación Física y Deportes (Reefd) y elaborado por David Cerro y Javier Agorreta sitúa en 52,5 años la edad media de quienes practican este deporte.

Según ese trabajo, la marcha nórdica es ligeramente más habitual entre los hombres que entre las mujeres y la mitad de los practicantes habituales dedica a esta actividad entre tres y seis horas semanales.

Lo más frecuente es practicarla dentro de clubes deportivos o asociaciones de turismo activo. Además, no es necesario acudir a zonas de alta montaña, ya que también puede realizarse en entornos urbanos.

Su facilidad de acceso y el hecho de que no sea una actividad lesiva para las articulaciones figuran entre las razones que explican su resurgimiento en España. Aunque aparentemente sencilla, la marcha nórdica requiere una técnica muy depurada para ejecutarse correctamente.

La disciplina fue reconocida como deporte hace diez años. Desde la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) calculan que la practican decenas de miles de personas, aunque no existe una cifra exacta. La Federación dispone de más de 250.000 licencias de deportes de montaña, pero los datos no están desglosados por modalidades.

Salud cardiovascular, fuerza y resistencia

Según diversos estudios, la práctica de este deporte mejora la salud cardiovascular y metabólica y se recomienda en programas de prevención y rehabilitación de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2, además de en pacientes con enfermedades neurodegenerativas o Parkinson.

"Se ejercita el core, se activa la bomba cardíaca, mejorando la capacidad pulmonar, y se mejoran la fuerza y la resistencia", explica Delfín Couto, médico especialista en angiología y cirugía vascular.

Teresa Campuzano, vicepresidenta de la Federación, también destaca el avance de esta modalidad. "Vamos avanzando. El 85% de las personas que hacen senderismo lo practican porque han incorporado el apoyo de los bastones como parte del ejercicio. Los bastones también se están empezando a utilizar en el trail running. Sales cualquier día por el parque del Retiro y ves varios grupos", asegura.

Campuzano señala además que con la marcha nórdica "se consumen más calorías" y que, "bien practicada y a buen ritmo, se pueden quemar 500 calorías en una hora", además de ejercitar más músculos y trabajar el tren superior.

Cataluña adaptará rutas de estaciones de esquí

El crecimiento de esta actividad ha llegado también a las administraciones. En Cataluña, el Departamento de Territorio tiene sobre la mesa un proyecto para adaptar rutas de las estaciones de esquí y permitir la práctica de marcha nórdica, senderismo o ciclismo durante todo el año.

La iniciativa pretende contribuir a desestacionalizar las estaciones de esquí. "Queremos un modelo 365 y sostenible", señalan desde la conselleria, que ha comenzado por las estaciones de Aransa y Lles.

Madrid cuenta, por su parte, con el programa 'Marcha Nórdica por Madrid', integrado en Deporte en la Calle y orientado a enseñar la técnica mediante sesiones prácticas en centros deportivos.

En siete años, la iniciativa ha pasado de 500 a 2.000 inscritos.

"Ahora mismo salen 53 grupos de unas 25 personas. Salen no solo de los polideportivos, sino también de los centros de salud del Ayuntamiento", explica Campuzano.

La vicepresidenta de la Federación destaca que resulta especialmente útil para personas que nunca han hecho deporte o llevan años inactivas porque "es la manera de ponerse en marcha". También subraya que "no es un deporte de alto impacto" y permite "socializar mucho".

El abanico de edades de los practicantes va desde los ocho hasta los 80 años, aunque también hay personas mayores. "Hay gente que compite internacionalmente en la categoría de más de 70 años", añade Campuzano.

Una técnica que hay que aprender

José Antonio Sánchez, uno de los precursores de la enseñanza de la marcha nórdica en España, destaca igualmente su carácter accesible.

"Es un deporte fácil de aprender y cada vez hay más demanda. Apostamos por que la gente sea autónoma y no dependa de un grupo para salir", señala Sánchez, responsable de Global Nordic Walking, una escuela creada en 2014 por la que han pasado miles de personas de entre siete y 87 años.

"La media de edad es de 57 años; es un deporte fabuloso para las familias", afirma.

Según Sánchez, muchas personas llegan a esta disciplina después de haber practicado jogging o running, actividades que, señala, "con el paso del tiempo pueden ser lesivas". Frente a ellas, defiende que la marcha nórdica "es respetuosa con las rodillas y ayuda a la parte superior del cuerpo, ejercitando el torso y la espalda".

Para practicarla correctamente, explica, es necesario utilizar los bastones de una manera concreta: "Apuntando al suelo y con las puntas hacia atrás para impulsarme con los brazos hacia delante. Si se hace así, es un deporte redondo. En lugar de dos piernas, tienes cuatro".

Sánchez destaca también el componente social de esta actividad. Practicarla en grupo y habitualmente en espacios naturales supone, asegura, "un bálsamo para la mente".

Fuente: Regió7