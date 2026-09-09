Llama la atención: La aparición de tres nuevos cadáveres de migrantes en aguas de Formentera, dos de ellos de menores y el tercero de una mujer.

La aparición de tres nuevos cadáveres de migrantes en aguas de Formentera, dos de ellos de menores y el tercero de una mujer. Un drama que no cesa y que se sigue produciendo a las puertas de las islas sin que se plantee una solución. Los tres cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, por lo que debían llevar bastante tiempo en el mar.

Llama la atención

Que la isla de Ibiza concentre el 59% de las vacantes de docentes de Balears y que la práctica totalidad sean de catalán. La Pitiusa mayor tenía este lunes 16 plazas por cubrir a solo cuatro días del inicio del curso, mientras que en Formentera ya no hay vacantes. Es un nuevo dato que incide sobre la carestía de vivienda en la isla, que hace que muchos profesores no quieran desplazarse.

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Que los habitantes de la explosión ocurrida el pasado mes de abril en Vila estén ya a punto de volver a sus casas casi cinco meses después del suceso, que destruyó por completo dos pisos y afectó a varios más de una promoción de vivienda pública en el barrio de es Putxet. Según ha informado la conselleria de Vivienda, las principales instalaciones están prácticamente terminadas y solo quedan por ejecutar los acabados interiores.