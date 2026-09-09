Un incendio agrícola en Montecristo quema hasta 6.000 metros cuadrados, una furgoneta y parte de una vivienda

Un incendio agrícola declarado este miércoles a las 14.30 horas en Montecristo, en Ibiza, ha calcinado entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados y ha afectado a varios elementos de una propiedad, según ha informado el Consell de Ibiza.

El fuego llegó a rodear una vivienda, quemó una furgoneta y posteriormente saltó a una parcela colindante, donde alcanzó un techado de unos 60 metros cuadrados. En ese espacio se encontraban una lavandería y un gimnasio, que también se vieron afectados por las llamas.

Los equipos de emergencia lograron perimetrar el incendio y extinguirlo por completo con la colaboración del Ibanat. En el operativo participaron tres vehículos autobomba, dos cabos y siete bomberos y finalizó a las 17 horas.