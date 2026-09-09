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Sucesos

Un incendio agrícola en Montecristo quema hasta 6.000 metros cuadrados, una furgoneta y parte de una vivienda

El fuego llegó a rodear una casa y saltó a una parcela colindante, donde afectó a un techado de unos 60 metros cuadrados con una lavandería y un gimnasio

Humo en la zona del suceso.

Humo en la zona del suceso. / DI

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Guillermo Sáez

Verónica Carmona

Ibiza

Un incendio agrícola declarado este miércoles a las 14.30 horas en Montecristo, en Ibiza, ha calcinado entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados y ha afectado a varios elementos de una propiedad, según ha informado el Consell de Ibiza.

El fuego llegó a rodear una vivienda, quemó una furgoneta y posteriormente saltó a una parcela colindante, donde alcanzó un techado de unos 60 metros cuadrados. En ese espacio se encontraban una lavandería y un gimnasio, que también se vieron afectados por las llamas.

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Los equipos de emergencia lograron perimetrar el incendio y extinguirlo por completo con la colaboración del Ibanat. En el operativo participaron tres vehículos autobomba, dos cabos y siete bomberos y finalizó a las 17 horas.

Humo en la zona del suceso.

Un helicóptero sobre la zona del suceso. / DI

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