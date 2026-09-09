Los artistas Cristina Ferrer y Antonio Villasante inauguran su exposición conjunta en el Club Diario de Ibiza este martes 8 de septiembre a las 19 horas. A la cita acuden varias decenas de personas que se rodean de 21 cuadros realistas de Villasante y otros 25 de Ferrer.

Inaugurada la exposición de Cristina Ferrer y Antonio Villasante / TONI ESCOBAR

Esta es la última exposición del autor en Ibiza, dado que «tiene otros proyectos» en la Península. Ferrer explicó a este diario antes de la inauguración que Villasante le había dicho: «Si no exponíamos juntos en esta ocasión, ya no iba a pasar».

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La técnica que suelen utilizar es óleo sobre lienzo. «El óleo es la técnica más difícil, aunque hay muchas técnicas y todas son muy respetables, encontrar la tonalidad deseada con óleo no es nada fácil», explica Ferrer sobre su estilo, palabras con las que coincide Villasante.