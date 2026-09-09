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Ibiza refuerza la limpieza en los colegios ante el inicio del curso escolar

El Ayuntamiento despliega un dispositivo especial en los entornos de los centros educativos con barrido, desbroce, lavado a presión y retirada de grafitis

Dispositivo especial limpieza de inicio de curso en Ibiza.

Dispositivo especial limpieza de inicio de curso en Ibiza. / A.D.E.

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Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha durante los últimos días un dispositivo especial de limpieza en los entornos y exteriores de los centros educativos del municipio con motivo del inicio del curso escolar, previsto para este jueves.

Los trabajos se han intensificado especialmente durante la jornada de este miércoles con el objetivo de que los accesos y alrededores de los colegios estén en las mejores condiciones posibles antes de la vuelta a las aulas.

El servicio municipal de limpieza ha llevado a cabo tareas de barrido, limpieza con hidrolimpiadoras, desbroce, eliminación de grafitis, desodorización y lavados a alta presión, entre otras actuaciones.

El dispositivo se ha desarrollado en los alrededores de todos los centros educativos del municipio.

Entre los colegios en los que se han realizado estas tareas figuran los CEIP de Cas Serres, Sa Bodega, Can Misses, Blancadona, Poeta Villangómez y Sa Joveria.

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La actuación forma parte de los preparativos municipales para el comienzo del curso escolar y se ha centrado en mejorar la limpieza de los espacios exteriores más próximos a los centros.

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