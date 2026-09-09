PSOE y Podemos exigen explicaciones urgentes a Rafael Triguero por el Hotel Corso y el traslado de Lío

El PSOE y Unidas Podemos han solicitado la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ibiza para abordar de forma monográfica la tramitación de las obras del Hotel Corso y el proyecto para trasladar el Lío a este establecimiento. La reunión está prevista para este miércoles a las 13 horas.

Los dos grupos de la oposición reclaman al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y al concejal de Urbanismo, Juan Flores, explicaciones «claras, completas y documentadas» sobre un expediente que, según sostienen, acumula dudas y contradicciones. La petición llega después de varias semanas de polémica en torno al proyecto y de las quejas expresadas por vecinos, especialmente de la zona de Illa Plana, que han trasladado también sus preocupaciones a los plenos municipales.

La concejala socialista Carmen Boned considera que el equipo de gobierno debe aclarar las circunstancias que han rodeado la concesión y posterior revisión de la licencia. «Primero se nos dice que todo está en orden. Después aparecen contradicciones en los expedientes. Los vecinos ponen sobre la mesa cuestiones que el Ayuntamiento no explica y, finalmente, aparecen informes que cuestionan elementos sobre los que se sustentó la licencia», afirma.

Boned sostiene que «ya no es suficiente» pedir «prudencia y tiempo» y reclama que el Consistorio facilite toda la documentación relacionada con el expediente y responda a las cuestiones planteadas tanto por los residentes como por la oposición.

Por su parte, la portavoz municipal de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, insiste en la necesidad de mantener un diálogo con los vecinos y garantizar, a su juicio, una mayor transparencia en la gestión urbanística municipal. Nauda expresa además su rechazo a la posible implantación de una actividad de ocio de grandes dimensiones junto a una zona residencial que, asegura, ya soporta una elevada saturación.

El cálculo de la ocupación del suelo

Entre las cuestiones que PSOE y Unidas Podemos quieren que se aclaren figura el cálculo de la ocupación del suelo utilizado en la tramitación de la licencia. Los grupos aseguran que el propio Ayuntamiento ha reconocido posteriormente que ese cálculo era incorrecto y que los servicios municipales lo consideran insubsanable.

Por este motivo, la oposición reclama conocer qué informes se tuvieron en cuenta inicialmente, cómo se revisó posteriormente el expediente y cuál es en estos momentos la situación administrativa del proyecto. PSOE y Unidas Podemos consideran también necesario que el concejal de Urbanismo explique personalmente cómo se ha gestionado la tramitación y reprochan al equipo de gobierno que sus explicaciones hayan cambiado a medida que se conocían nuevos informes y documentación.

Otro de los puntos de discusión es el encaje urbanístico del futuro Lío. Los socialistas recuerdan que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2023 prohíbe la implantación de nuevas discotecas o actividades similares en el municipio.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que el espacio proyectado puede encajar como una actividad complementaria vinculada al complejo hotelero. Una interpretación que PSOE y Unidas Podemos quieren que el equipo de gobierno explique y justifique en la Junta de Portavoces convocada para este miércoles.