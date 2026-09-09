La Feria del Disco y la Feria de Stocks unirán cultura, ocio y comercio en pleno corazón de Sant Antoni

Sant Antoni volverá a combinar este fin de semana música, coleccionismo y comercio con la celebración de la IX Feria del Disco de Ibiza y la XXXI Feria de Stocks, que compartirán escenario por tercer año consecutivo en el Passeig de ses Fonts.

La Feria del Disco se celebrará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, de 10 a 21 horas de forma ininterrumpida, organizada por la Associació Músic Cultural Retro. Durante las dos jornadas, los aficionados podrán encontrar vinilos, cd, dvd, cartelería musical, pósteres y camisetas, además de disfrutar de distintas sesiones de música.

Dos personas revisan una selección de discos de vinilo en uno de los puestos de la Feria del Disco de Ibiza el años pasado. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

Firadisc, Runaway y Musicom

La cita contará también con vendedores y coleccionistas especializados como Ángel Querol (Firadisc), Pere Terrassa (Runaway) y Joan Carles Ramos (Musicom), habituales de algunas de las principales ferias nacionales e internacionales de coleccionismo musical.

La programación del sábado incluirá las actuaciones de Alex Aguilera, Dj Betterman, Dope Selekta, Javi Stomp, Joan Ribas y Redhair 56 & Miguel Lorente. El domingo pasarán por las cabinas Rafa Desan, Rick, Noelia Mendez, Chito de Melero, Angel Linde y Clara Da Costa & Karlos Sense.

A la oferta musical se sumará el domingo 13 de septiembre la XXXI Feria de Stocks, organizada por la Concejalía de Desarrollo de la Economía Local con la colaboración de la Associació de Comerciants de Sant Antoni. Los comercios del municipio instalarán sus puestos en el Passeig de ses Fonts, también entre las 10 y las 21 horas, con productos rebajados de moda, calzado, decoración, ropa infantil, juguetes y complementos, entre otros artículos.

El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Miquel Tur, ha destacado que la coincidencia de ambas ferias "contribuye a dinamizar el municipio" con una propuesta que combina ocio cultural y descuentos en el comercio local. Tur ha señalado además que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por impulsar el comercio de Sant Antoni y organizar actividades capaces de atraer público de toda la isla.