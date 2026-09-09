El PSOE de Ibiza carga contra el modelo educativo del PP: «Más concertada y menos escuela pública»

El diputado ibicenco del PSOE y candidato a la presidencia del Consell de Ibiza, Àlex Pitaluga, ha acusado este miércoles al Govern balear del PP de estar modificando las prioridades del sistema educativo en favor de la enseñanza privada concertada y en detrimento de la escuela pública. Durante su intervención en el pleno del Parlament, Pitaluga ha asegurado que el Grupo Socialista no cuestiona la existencia de la red concertada, aunque ha defendido que esta debe mantener un papel complementario respecto a la pública.

“No cuestionamos la escuela concertada. Forma parte de nuestro sistema educativo, escolariza a miles de alumnos y puede dar respuesta a unas necesidades de las familias con una función complementaria de la red pública. Pero complementar no es sustituir”, ha afirmado. El diputado socialista ha centrado buena parte de sus críticas en el decreto aprobado por el Govern el pasado 3 de agosto, que amplía de seis a diez años la duración de los conciertos educativos. Según Pitaluga, esta medida supone “más conciertos, más estabilidad y más recursos públicos para los centros privados concertados, y menos prioridad para ampliar y reforzar la oferta pública”.

La caída de alumnado, en el centro de la crítica

Pitaluga ha cuestionado además esta decisión en un contexto de descenso de la natalidad, al considerar que la Administración necesita precisamente más margen para ajustar la oferta educativa a las necesidades de cada isla. Según los datos expuestos por el diputado, de los 2.342 alumnos que perderá el sistema educativo este nuevo curso, 2.248 corresponden a la escuela pública y 94 a la red privada concertada. Pitaluga ha advertido de que esta tendencia ya se ha producido en los últimos cursos y ha cuestionado cómo piensa actuar el Govern si el número de alumnos sigue disminuyendo.

“Si continúa disminuyendo el alumnado, los conciertos continuarán blindados durante diez años. Y entonces, ¿quién asume el ajuste de la caída demográfica?”, ha preguntado. El diputado ibicenco ha defendido que la reducción del número de alumnos debería aprovecharse para mejorar las condiciones de la enseñanza pública, mediante la reducción de ratios, el mantenimiento de grupos y una atención más individualizada. “En lugar de reducir ratios y mantener grupos y así mejorar la atención del alumnado, cerrará unidades para preservar las concertadas”, ha advertido.

Pitaluga también ha criticado que el nuevo decreto permita destinar recursos públicos a la conservación y mejora de edificios de titularidad privada y que la Administración pueda llegar a asumir indemnizaciones derivadas de decisiones de los titulares de esos centros. “La titularidad es privada, la capacidad de decisión es privada, pero una parte cada vez mayor de los costes y de los riesgos los asume la Administración”, ha denunciado.

Exige las mismas obligaciones a los centros financiados con dinero público

El dirigente socialista ha reclamado además que el acceso a recursos públicos vaya acompañado de las mismas exigencias en materia de equidad y servicio público. “Un centro financiado con dinero público debe ser realmente gratuito; no debe poder seleccionar al alumnado; no puede haber cuotas que acaben seleccionando a las familias; y debe asumir en condiciones de equidad al alumnado vulnerable, al recién llegado y al alumnado con necesidades educativas especiales”, ha defendido.

Para Pitaluga, una de las principales diferencias entre la escuela pública y la concertada es precisamente la obligación de la primera de atender a todo el alumnado. “La escuela pública no elige”, ha afirmado. “Tiene que estar allí donde haga falta y tiene que acoger a todo el mundo independientemente del origen, de los recursos o de las necesidades de cada niño”. El diputado ha cerrado su intervención insistiendo en que la concertada puede formar parte del sistema, pero no desplazar a la red pública como eje principal.

“La concertada puede complementar la pública, claro que sí; pero lo que no puede hacer el Govern dentro de un Estado democrático y social es convertir la pública, que garantiza la igualdad de oportunidades, en complementaria de la concertada”, ha advertido Àlex Pitaluga.